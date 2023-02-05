Мюнхен повернув собі першу сходинку.
Вольфсбург - Баварія - Getty Images
05 лютого 2023, 20:30
Баварія розгромила Вольфсбург на його полі та повернулася на першу сходинку у таблиці.
Вже в першому таймі гості забили тричі, а видалення Кімміха на 54 хвилині жодним чином не дозволило господарям зачепитися за позитивний результат.
Вольфсбург — Баварія — 2:4
Голи: Камінські (44), Сванберг (81) — Коман (9, 14), Мюллер (19), Мусіала (73)
В: Кастельс — Баку, Лакруа (Камінські, 30), Борнов, де Вен, Отавіо (Паредес, 67) — Сванберг, Арнольд (Герхардт, 74), Ф. Нмеча — Віммер (Мармуш, 67), Вінд (Л. Нмеча, 74)
Б: Зоммер — Канселу (Блінд, 78), Павар, де Лігт, Девіс — Кімміх, Горецка — Сане (Тіль, 61), Мусіала (Ваннер, 78), Коман (Гнабрі, 55) — Мюллер (Станішич, 61)
Попередження: Отавіо, Борнов — Кімміх (2жк), Сане, Горецка, Ваннер, Тіль