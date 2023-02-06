Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Бундесліга продовжує набирати доволі потужні оберти. Баварія й протистояння з франкфуртським Айнтрахтом, Терзіч проти Алонсо та інші.





Крістіан Штрайх далі залишається без перемог у гостях в Дортмунді

Протистояння Боруссії та Фрайбурга називалося центральним у цьому турі. Не дивно, бо команди йшли поруч у таблиці з однаковою кількістю очок.

Кобель — Вольф (Дауд, 78), Зюле, Н. Шлоттербек, Геррейру — Брандт, Беллінгем (Мален, 71), Джан, Ройс (Рейна, 71), Адеємі (Байно-Гіттенс, 61) — Алле (Мукоко, 61)

Флеккен — Кюблер (Гульде, 88), Гінтер, Лінгарт — Сільділія, Хофлер, Гюнтер — К'єре (Еггештайн, 60) — Доан (Чон У Йон, 67), Гелер (Грегоріч, 67), Гріфо (Шаллай, 60)

Першочергово справа полягає в червоній картці для Сільділії, котра зламала гостям всю гру. Захисник сфолив двічі за декілька хвилин, за що отримав попередження й принаймні перша жовта була не обов’язкова. Друга була доволі очевидна і потягнула за собою ланцюжкову реакцію арбітра. Штрайх лише іронічно посміхався на бровці.

Після цього перевага Дортмунда, який з самого початку матчу виглядав більш впевнено та переконливо, стала тотальною.

До певного часу моментів не було, а потім удар Нікласа Зюле в штангу здалеку з рикошетом від рукавиць Флеккена та наступний кутовий з голом Ніко Шлоттербека (колишнього футболіста саме шварцвальдців) розкрив матч.

Перед перервою Боруссія традиційно пропустила глупий м’яч, проте початок другого тайму приніс дуплет авторства Каріма Адеємі (який блискучий тонкий пас п’ятою видав Беллінгем) та дебютний гол Себастьена Алле.

Гарна історія. Гравець, що поборов рак забиває у всесвітній день боротьби з раком у бутсах вже з культовим написом.

Фрайбург поплив і потім пропустив двічі від Брандта (дальній удар) та Джованні Рейни, який знову відмітився голом після виходу на заміну з лави запасних.

Також відмітимо повернення на поле Марко Ройса та три асисти від Рафаеля Геррейру і маємо чудовий день.

Баварія наказала колишнього тренера за висловлювання

Баварія не без суттєвих проблем, проте здолала Вольфсбург на виїзді. Результат було оформлено у першому таймі.

Кастельс — Баку, Лакруа (Камінські, 30), Борнов, де Вен, Отавіо (Паредес, 67) — Сванберг, Арнольд (Герхардт, 74), Ф. Нмеча — Віммер (Мармуш, 67), Вінд (Л. Нмеча, 74)

Зоммер — Канселу (Блінд, 78), Павар, де Лігт, Девіс — Кімміх, Горецка — Сане (Тіль, 61), Мусіала (Ваннер, 78), Коман (Гнабрі, 55) — Мюллер (Станішич, 61)

Перед грою колишній тренер мюнхенців Ніко Ковач сказав наступне: "Зараз легше грати з Баварією, ніж з Уніоном". Це висловлювання серйозно зрезонувало у розташуванні діючого чемпіона.

Мотивованість команди відчувалася, а ось Вольфсбург, блискуче розпочавши другу половину сезону, дещо загальмував у попередніх матчах. Зараз пропустив тричі вже до 19 хвилини.

Томас Мюллер не грає особливої ролі у Юліана Нагельсманна, проте цей футболіст дає клубу дуже багато користі та нестандартних ситуацій. На стадіоні Фольксвагена йому вдалося забити головою та традиційно добре відкривати партнерам можливості та простір.

В другому таймі Йозуа Кімміх залишив поле після отримання червоної картки за зрив атаки й збиття Макса Арнольда, за що відправився відпочивати.

До цього епізоду в господарів були свої моменти і по загальному показнику xG вони перевершили статусних гостей, проте Баварія довела, чому ця метрика не може слугувати вирішальним фактором у контексті того чи іншого матчу, потрібно робити свою справу та реалізовувати свої моменти. Загалом навіть після отримання чисельної більшості вони також не балували своїх вболівальників моментами, створивши лише одне взяття воріт та одного разу небезпечно пробивши прямо у перчатки Зоммера.

- Аугсбург зумів мінімально переграти леверкузенський Баєр (1:0). На початку другого тайма Мергім Беріша забив єдиний гол у зустрічі.

- Айнтрахт впевнено здолав Герту (3:0). Героєм матчу став Рандаль Коло Муані, спершу заробивший та реалізувавший пенальті, далі конвертував у взяття воріт сольний прохід по флангу, а на десерт дальнім ударом відмітився літній трансфер Бута.

- Бохум розбив вдома Гоффенгайм (5:2). Антві-Аджей тричі асистував своїм партнерам, а над Андре Брайтенрайтером все більше згущуються хмари, бо зінсхаймці наблизились небезпечно близько до зони вильоту.

- Кельн та Лейпциг голів не забили (0:0). В обох команд були чудові моменти, проте конвертувати їх у голи не вдалося, наприклад, на 37 хвилині Адамян вискочивши фактично сам на сам по зоні лівого напівфлангу вгатив у стійку, а добивання партнера по пустих воротах завершилося нічим.

- Уніон зумів дотиснути Майнц (2:1). Берлінці відкрили рахунок, у другому таймі пропустили з пенальті, призначеного за гру рукою Сегуїна, проте спрацювала заміна тренерського штабу, коли Джордан Сібачо фактично в першому ж небезпечному епізоді забив переможний.

- Боруссія зіграла нульову нічию з Шальке (0:0). Команди обмінялися кількома небезпечними моментами, особливо відмітимо епізоди, коли голкіпери обох команди відбивали удари впритул від суперників.

- Штутгарт вдома поступився Вердеру (0:2). Обидва голи бременців серйозно претендують на статус найбільш естетичних у турі.

- Аугсбург програв лише одну з п'яти домашніх ігор, у яких Беріша забив.

- Леверкузен виграв лише три з дев’яти виїзних матчів у сезоні 2022/23 (1 нічия, 5 поразок).

- Коло Муані став першим гравцем, який забив чотири голи в Бундеслізі у 2023 році.

- Марвін Платтенхардт провів свій 200-й матч у Бундеслізі, а Максиміліан Міттельштедт зіграв свій 150-й матч за клуб у всіх турнірах.

- Адеємі встановив новий історичний рекорд швидкості Бундесліги, показавши 36,65 км/год (22,77 миль/год).

- Сілділлія був попереджений лише двічі за весь сезон до цієї гри, зараз він отримав жовту картку двічі протягом двох хвилин.

- Бохум здобув п'ять домашніх перемог поспіль вперше з 1976 року.

- Андрей Крамаріч не зміг забити Бохуму у своєму четвертому матчі після того, як вийшов на заміну — вони залишаються єдиним суперником Бундесліги, якому він не забив.

- Кельн зіграв другий матч поспіль на нуль, але не реєстрував нульових перемог у Бундеслізі з 26-го туру сезону 2021/22 (1:0 проти Баєра).

- Лейпциг не переміг у трьох матчах проти Кельна. Їх загальний баланс на Рейн Енергі Штадіоні: 2 перемоги, 3 нічиїх та поразка.

- Уніон не програв жодної з останніх 50 ігор, у яких відкривав рахунок (36 перемог, 14 нічиїх).

- Уперше під керівництвом Бо Свенссона Майнц не зміг завдати жодного удару по воротах у першому таймі.

- Гладбах програв лише одну з попередніх 11 зустрічей Бундесліги з Шальке, вигравши сім.

- Шальке пішов на перерву з трьома нульовими таймами поспіль — вперше в цьому сезоні.

- Цього сезону Штутгарт пропустив більше м'ячів з дальної дистанції, ніж будь-яка інша команда у чемпіонаті.

- Вердер завжди перемагав у Бундеслізі цього сезону, коли забивав Марвін Дукш бив по воротах.

- Вольфсбург завдав 17 ударів по воротах у заключному матчі туру, більше, ніж будь-яка інша команда проти мюнхенців цього сезону.

- Дубль Комана став для нього четвертим у Бундеслізі та першим з квітня 2019 року.

Юліан Брандт (Боруссія Дортмунд)

Єнс Стаге (Вердер)

Марвін Дукш (Вердер)

Джамал Мусіала (Баварія)

Подія туру:

Повернення та дебютний гол Алле

Мергім Беріша (Аугсбург) – переможне взяття воріт в матчі проти Баєра

Рандал Коло Муані (Айнтрахт) – дубль Герті

Рафаель Геррейру (Боруссія Дортмунд) – хет-трик з асистів проти Фрайбурга

Крістофер Антві-Аджей (Бохум) – хет-трик з асистів проти Гоффенгайма

Джордан Сібачо (Уніон) – переможний гол Майнцу після виходу на заміну, що дозволив заскочити на перше місце станом на вечір суботи та втриматись у зоні Ліги чемпіонів

Кінгслі Коман (Баварія) – дубль Вольфсбургу



