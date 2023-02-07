Колишній тренер Штутгарта повертається у німецький чемпіонат з новою посадою.
Пеллегріно Матараццо - Getty Images
07 лютого 2023, 17:42
Пеллегріно Матараццо стане новим головним тренером у Гоффенгаймі.
Про це повідомляє Kicker.
Американський спеціаліст повинен підписати контракт цього тижня й провести перше тренування з командою напередодні важливого поєдинки проти Боруссії.
Цього сезону коуча було звільнено зі Штутгарта, який займав місце у нижній половині турнірної таблиці.
Проте перший сезон команди під керівництвом цього тренера пройшов дуже вдало і вона до фінальних турів змагалася за Лігу конференцій.
Нещодавно клуб з Зінсхайму розстався із Андре Брайтенрайтером після поразки у матчі з Бохумом.