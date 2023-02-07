Німеччина

Колишній тренер Штутгарта повертається у німецький чемпіонат з новою посадою.

Пеллегріно Матараццо стане новим головним тренером у Гоффенгаймі.

Про це повідомляє Kicker.

Американський спеціаліст повинен підписати контракт цього тижня й провести перше тренування з командою напередодні важливого поєдинки проти Боруссії.

Цього сезону коуча було звільнено зі Штутгарта, який займав місце у нижній половині турнірної таблиці.

Проте перший сезон команди під керівництвом цього тренера пройшов дуже вдало і вона до фінальних турів змагалася за Лігу конференцій.

Нещодавно клуб з Зінсхайму розстався із Андре Брайтенрайтером після поразки у матчі з Бохумом.