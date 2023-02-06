Німеччина

49-річний фахівець пропрацював із командою половину сезону.

Гоффенгайм на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Андре Брайтенрайтера.

Причиною звільнення 49-річного спеціаліста стали незадовільні результати. Останньою краплею була розгромна поразка від Бохума у матчі 19 туру німецької Бундесліги.

Нагадаємо, Брайтенрайтер очолив команду перед початком цього сезону. Гоффенгайм вдало стартував у чемпіонаті, але потім пішла серія із 13 матчів без перемог. Остання перемога була здобута у вересні минулого року.

Після 19 турів Гоффенгайм набрав 19 очок та посідає 14 місце у турнірній таблиці Бундесліги. Наступний матч команда проведе проти Баєра – 11 лютого.