Німеччина

Він має досів співпраці з Нагельсманном.

Мюнхенська Баварія офіційно оголосила, що найняла нового тренера для воротарів. Їм став 42-річний Міхаель Рехнер.

Останнім місцем роботи фахівця був Гоффенгайм, де з 2008 року він був координатором воротарів, а з 2015 — тренером воротарів основної команди.

На своїй посаді Рехнер змінює Тоні Тапаловича, якого було звільнено у січні 2023 року.

Відзначимо, що Рехнер має досвід роботи із Юліаном Нагельсманном у Гоффенгаймі. Окрім цього клубу, Міхаель був тренером воротарів у збірній Туреччині у 2021 році.

Щодо його ігрової кар'єри, то нічим особливим він похизуватися не може. З 1999 по 2001 Рехнер грав у другій команді Гамбурга, у 2006 захищав ворота Мангейма, а "повісив бутси на цвях" у 2009.