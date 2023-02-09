Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Німеччини, що відбувся 8 лютого 2023 року, 21:45.
Емре Джан, Getty Images
09 лютого 2023, 11:31
У рамках 1/8 фіналу Кубку Німеччини дортмундська Боруссія на виїзді здолала Бохум із рахунком 1:2.
Прикрасою цього поєдинку став гол півзахисника дортмундців Емре Джана з центру поля. Не обійшлося і без помилки воротаря.
Також голами відзначились Марко Ройс та Кевін Штегер у складі Бохуму. Дивіться відео голів та огляд гри:
Бохум – Боруссія Дортмунд 1:2
Голи: Штегер, 64 (з пенальті) — Джан, 45, Ройс, 70.
Бохум: Ріманн, Джанко, Ордец, Машович, Данило Соарес, Лосілла (Брошинський, 86), Штегер, Ферстер (Кунде, 76), Хофманн, Асано, Антві-Аджей (Хольтманн, 76).
Боруссія Д: Кобель, Хуммельс, Зюле, Рюерсон, Брандт (Рейна, 90), Джан, Озджан, Беллінгем, Вольф (Шлоттербек, 50), Аллер (Модест, 65), Байно-Гіттенс (Ройс, 65).
Попередження: Джанко, Штегер, Антві-Аджей, Ріман.