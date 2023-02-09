Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Німеччини, що відбувся 8 лютого 2023 року, 21:45.

У рамках 1/8 фіналу Кубку Німеччини дортмундська Боруссія на виїзді здолала Бохум із рахунком 1:2.

Прикрасою цього поєдинку став гол півзахисника дортмундців Емре Джана з центру поля. Не обійшлося і без помилки воротаря.

Також голами відзначились Марко Ройс та Кевін Штегер у складі Бохуму. Дивіться відео голів та огляд гри:

Бохум – Боруссія Дортмунд 1:2

Голи: Штегер, 64 (з пенальті) — Джан, 45, Ройс, 70.

Бохум: Ріманн, Джанко, Ордец, Машович, Данило Соарес, Лосілла (Брошинський, 86), Штегер, Ферстер (Кунде, 76), Хофманн, Асано, Антві-Аджей (Хольтманн, 76).

Боруссія Д: Кобель, Хуммельс, Зюле, Рюерсон, Брандт (Рейна, 90), Джан, Озджан, Беллінгем, Вольф (Шлоттербек, 50), Аллер (Модест, 65), Байно-Гіттенс (Ройс, 65).

Попередження: Джанко, Штегер, Антві-Аджей, Ріман.