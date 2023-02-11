Німеччина

Команда Нагельсманна впевнено переграла аутсайдера.

У рамках 20 туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія вдома переграла Бохум.

У першому таймі господарі забили лише раз, хоча мали гігантську перевагу над Бохумом — відзначився Мюллер.

Але вже у другій половині матчу мюнхенці довели справу до кінця. На 64 забив Коман, а на 73 пенальті реалізував Гнабрі.

Таким чином Баварія лідирує у чемпіонаті Німеччини із 43 балами після 20 матчів. Бохум на 15 сходинці.

Баварія - Бохум 3:0

Голи: Мюллер, 41, Коман, 64, Гнабрі, 73

Баварія: Зоммер — Павар, Упамекано, Де Лігт, Канселу (Коман, 60) — Горецка, Мусіала (Блінд, 67), Сане (Ібрагімович, 77), Мюллер (Девіс, 46), Гнабрі — Чупо-Мотінг (Тель, 67).

Бохум: Ріманн — Стафілідіс, Машович, Ордець, Янко — Кюнде (Остергаге, 85), Форстер (Штегер, 46), Лосілла — Антві-Аджей (Хольтманн, 68), Цоллер (Асано, 68) — Хофманн (Ганвула, 68).

Попередження: Тель, Ордець.