Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Бундесліга продовжує дивувати цікавими інтригами. Продовження переможної серії Дортмунда, вольовий Уніон та інші події 20-го туру.









Блискучий вихід з лави запасних Байно-Гіттенса

Шоста перемога Боруссії у шести матчах після поновлення європейських змагань. Хто міг очікувати подібного ще нещодавно?

Павленка — Піпер, Велькович, Штарк — Вайзер (Шмід, 80), Гросс (Філіпп, 70), Юнг — Біттенкур (Шмідт, 46), Стаге (Груєв, 70) — Фуллькруг, Дукш

Кобель — Геррейру, Шлоттербек, Зюле, Раєрсон (Меньє, 88) — Рейна (Байно-Гіттенс, 66), Ройс (Озджан, 66), Джан, Беллінгем, Брандт (Дауд, 89) — Мукоко (Алле, 29)

4 лютого Вердер святкував своє 124-річчя, проте відплатити вболівальникам бременців, котрі вивісили чудовий банер на трибунах, команда в матчі не зуміла.

В першому таймі Дортмунд, який в середині минулого тижня провів доволі важкий та виснажливий матч у Бохумі на Кубок Німеччини, не міг пробити ворожого голкіпера та мав тільки ряд напівмоментів. Бременці відповіли лише декількома атаками за весь поєдинок, котрі присік Грегор Кобель, а десь Ніклас Фюллькруг та ко самі демонстрували чудеса марнотратства.

До того ж в гостей зламався Мукоко, котрого жорстко збив колишній дортмундець Леонардо Біттенкур, а вийшовший на заміну Алле не продемонстрував нічого видатного. Після фінального свистка Едін Терзіч сказав, що Себастьену хотіли дати відпочинок та раціонально розподіляти навантаження, івуарієць сам просив про відновлення, проте вибору не було. Випускати Модеста не ризикнули. Можливо, навіть й непогане рішення. А ось вихід Джеймі Байно-Гіттенса перевернув гру.

Англієць влучно пробив у дотик після відскоку та передачі Ніко Шлоттербека, центрального захисника, а наприкінці зустрічі ще одну цеглинку доклав Юліан Брандт.

Вихованець Боруссії забиває в черговий раз у важливий момент, саме його взяття воріт, наприклад, розпочало камбек із міцним Фрайбургом у другому турі цього сезону. Непогано. Молоді хлопці з Дортмунда забили наразі більше голів, ніж подібні таланти в конкурентів разом узятих. Потрібно віддати належне праці тренерського штабу.

Баварія перемогла Бохум у дружньому дербі

Протистояння мюнхенців та рурців можна назвати дружнім дербі, хоча цього разу було не дуже гостинно для гостей.

Зоммер — Павар, Упамекано, де Лігт, Канселу (Коман, 60) — Горецка, Мусіала (Блінд, 67), Сане (Ібрагімович, 77), Мюллер (Девіс, 46), Гнабрі — Чупо-Мотінг (Тель, 67)

Ріманн — Стафілідіс, Машович, Ордець, Янко — Кунде (Остергаге, 85), Форстер (Штегер, 46), Лосілла — Антві-Аджей (Хольтманн, 68), Цоллер (Асано, 68) — Хофманн (Ганвула, 68)

До певного часу Бохум тримався молодцем, проте потім жахливо помилився з пасом назад на голкіпера, який перехопив Томас Мюллер та відправив м'яч у ворота.

Далі колектив Нагельсманна просто продовжив розвивати успіх.

Після години гри Коман збільшив рахунок.

А фініш матчу подарував пенальті, який заробив та реалізував Гнабрі.

Баварія після трьох нічиїх трошки покращила своє становище, проте конкуренти дихають у спину.

- Шальке та Вольфсбург мали можливості відзначитися у очному матчі, проте втратили декілька нагод (0:0). На 9 хвилині Макс Арнольд не реалізував пенальті, вгативши м'яча у штангу, а далі взяття воріт господарів авторства новачка з Антверпена Фрая відмінили через положення поза грою.

- Гоффенгайму не допомогла зміна тренера, команда вдома поступилася леверкузенському Баєру (1:3). Гості блискуче розривали суперника на контратаках, не лишаючи шансів атаками на швидкості. Мусса Діабі забив вперше з листопада, а Джеремі Фрімпонг віддав дві гольові передачі. Господарям вдалося забити лише за розгромного рахунку.

- Майнц впевнено переграв Аугсбург (3:1). Кореєць Лі Дже Сон оформив дубль, а перше взяття воріт вийшло доволі комічним, коли Людовік Ажорк та він вискочили на побачення із голкіпером, проте розібратися кому завдати завершальний удар одразу не зуміли, а нещодавній новачок клубу в підсумку демонстративно залишив партнеру можливість забити.

- Фрайбург здобув вольову перемогу над Штутгартом (2:1). Гості відкрили рахунок після фантастичного пострілу Кріса Фюріха, проте двічі привезли собі пенальті, котрі реалізував визнаний майстер Вінченцо Гріфо.

- Уніон вирішив не відпускати конкурентів у відрив й здобув вольову перемогу над Лейпцигом (2:1). Клуби обмінялися чудовими індивідуальними голами, а далі Роберт Кнохе реалізував пенальті й берлінцям ледве вдалося втримати перевагу на фініші, коли ледве вибили м'яча фактично з пустих воріт після удару Еміля Форсберга.

- Герта несподівано розгромила Гладбах (4:1). Гості відкрили рахунок після кутового завдяки точному удару головою Ельведі, проте далі господарі зуміли відігратися, а на початку другого тайму Мартон Дардаї, син колишнього тренера та легенди клубу Пала, вивів берлінців вперед і додав бадьорості. Остаточний рахунок було оформлено у доданий час завдяки голам Шерханта та Лукебакіо. Бельгієць не забивав у чемпіонаті з 8 листопада минулого року.

- Ще одна сенсація сталася у Кельні, де місцевий колектив розніс Айнтрахт (3:0). Рейнці оформили усі забиті голи після перерви, коли Тімо Гюберс забив після розіграшу кутового.

- Шальке вперше в історії Бундесліги зіграв у три поспіль нульові нічиї.

- Арнольд не забив два пенальті в Бундеслізі із чотирьох загалом – після того, як він також не реалізував свою спробу у матчі проти Гоффенгайма в жовтні 2017 року.

- 17-річний гравець Баварії Арійон Ібрагімович дебютував у Бундеслізі.

- Бохум програв 10 з 11 ігор на виїзді цього сезону, перемігши лише Аугсбург у 15 турі.

- Іржі Павленка провів свій 200-й матч у складі Бремена.

- У 2023 році дортмундці, які вийшли на заміну, забивали в кожній із п’яти ігор команди в чемпіонаті.

- Гол Андріха на шостій хвилині став найшвидшим голом Леверкузена цього сезону.

- Гоффенгайм пропустив 28 голів вдома проти Баєра в Бундеслізі, більше ніж проти будь-якої іншої команди.

- Шість голів за сезон є новим особистим рекордом для Лі Дже Сона, який забив чотири в попередніх чотирьох іграх.

- Аугсбург не перемагав на виїзді після перемоги над Шальке у 8-му турі (1 нічия, 4 поразки), і це була їхня 11-та поразка в сезоні – більше, ніж вони коли-небудь мали після 20 ігор кампанії.

- Гол Фюріха став для нього четвертим у сезоні, завдяки чому ця кампанія стає найкращою у його кар'єрі у вищому дивізіоні.

- Штутгарт не перемагав у 18 виїзних матчах у Бундеслізі, починаючи з перемоги у Вольфсбурзі з рахунком 2:0 11 грудня 2021 року.

- Лейпциг вперше програв у цьому сезоні після того, як вів у рахунку, попередньо вигравши 10 поєдинків і двічі зігравши внічию після першого взяття воріт.

- Уніон забив шість голів із кутових – більше, ніж будь-який інший клуб Бундесліги цього сезону.

- Після лише одного голу в перших чотирьох іграх 2023 року Герта здобула найбільшу перемогу в сезоні та найбільшу під керівництвом Сандро Шварца.

- Третій гол Ельведі в сезоні став його другим ударом головою після кутового і шостим для Гладбаха з кутового в цілому — це нинішній рекорд ліги.

- У 2023 році Схірі забив більше голів у Бундеслізі (5), ніж будь-який інший гравець.

- Айнтрахт вперше в цьому сезоні пропустив після швидкої контратаки.

Джеймі Байно-Гіттенс (Боруссія Дортмунд)

Роберт Андріх (Баєр)

Кріс Фюріх (Штутгарт)

Бенжамен Генрікс (Лейпциг)

Яннік Габерер (Уніон)

Мартон Дардаї (Герта)

Джеймі Байно-Гіттенс (Боруссія Дортмунд) – переможний гол у ворота Вердера після виходу на заміну

Джеремі Фрімпонг (Баєр) – дубль асистів у непростому матчі проти Гоффенгайма

Лі Дже Сон (Майнц) – переможний дубль у ворота Аугсбурга

Вінченцо Гріфо (Фрайбург) – дубль Штутгарту, що дозволив здобути вольову перемогу

Робін Кнохе (Уніон) – вирішальний м'яч у фінальному відрізку з Лейпцигом



