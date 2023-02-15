Німеччина

Футболісту приємний інтерес від мадридців.

Захисник мюнхенської Баварії Жоау Канселу, контракт якого належить Манчестер Сіті, розповів про інтерес до нього з боку Реалу.

"Я не отримував пропозицій. Це справді так, але якщо про це говорять... Я не знаю. Якщо я цікавий такому клубу, як Реал, то це дуже приємно.



Я вважаю, що мадридський Реал — це один із найкращих клубів світу. Думаю, це означає, що я роблю все правильно", — сказав Канселу.

Взимку 2023 року Канселу перейшов у Баварію з Манчестер Сіті на правах оренди. Його оціночна вартість від "містян" — 70 мільйонів євро.

Додамо, що специфіка іспанського футболу відома португальцю. Він захищав кольори іспанської Валенсії з 2014 по 2018 роки.