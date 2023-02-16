Німеччина

Герой матчі з Челсі прокоментував вчорашню перемогу своєї команди.

Автор переможного голу у ворота Челсі Карім Адеємі прокоментував перемогу Боруссії над суперником.

"Єдине, про що я думав на підході до штрафної у епізоді з моїм голом, це те, що мені просто потрібно прокинути м'яч повз Енцо. Я просто спробував виграти цю дуель, воротар вийшов, і, можливо, мені трохи пощастило, але я захоплений голом.

Для нас був тяжкий початок гри, але потім ви могли бачити, що всі боролися один за одного, і ми знали, що сьогодні зможемо чогось досягти. Ми раді, що виграли.

Уся справа в Новому році, новій удачі, якщо говорити про мою нинішню форму. Для мене в цьому немає чогось особливого. Ми всією командою багато говорили під час зимової перерви і це зблизило нас. Сьогоднішня перемога була важливою і грати перед цими вболівальниками неймовірно.

Ми хотіли нав'язати Челсі важку гру від початку до кінця матчу, і в результаті ми виграли".