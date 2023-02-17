Команда з Вестфаленштадіону продовжує традиційно дивувати фанатів цікавими новинками та деталями у комплектах.
Нова Форма Боруссії Дортмунд - Twitter
17 лютого 2023, 20:26
Боруссія Дортмунд в офіційних джерелах клубу повідомила про випуск спеціального комплекту ігрової форми перед домашнім поєдинком проти Герти, в якому клуб одноразово зіграє саме у цьому варіанті форми.
Дизайн ексклюзивного комплекту виконано у типовому чорному вугільному кольорі з монохромними логотипами клубу та спонсорів з характерним металічним відтінком.
Це символізує становлення індустріалізації, коли люди наполегливо працювали над розбудовою міста Дортмунд і BVB. Цих людей та їхні чесноти цінують і сьогодні. Вогонь, який вони розпалили, об’єднує місто, уболівальників і клуб через покоління. Він продовжує жити й відроджувати ентузіазм і пристрасть до команди.
Номери гравців мають сталевий вигляд із вбудованою картою міста. Напис "Borussia connects" також можна побачити на вороті футболки.