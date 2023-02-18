Німеччина

Команда Юліана Нагельсманна була змушена грати у меншості з 8-ї хвилини через вилучення Упамекано.

Завершився поєдинок 21 туру німецької Бундесліги, в якому мюнхенська Баварія вирушила в гості до гладбахської Борусії.

Підопічні Юліана Нагельсманна опинилися в непростому становищі вже на восьмій хвилині першого тайму, коли їхній центральний захисник Дайо Упамекано отримав пряму червону картку.

Вже на 13-й хвилині Борусcії вдалося скористатися чисельною перевагою та відкрити рахунок завдяки зусиллям Штіндля, але, незважаючи на це, Шупо-Моттінг повернув паритет на табло ще до свистка на перерву.

Незважаючи на спроби мюнхенців здобути задовільний результат у меншості, у другому таймі господарі поля двічі забили у ворота Зоммера. Авторами цих голів стали Гофманн і Тюрам, а Баварія хоч і забила наприкінці зустрічі завдяки молодому Телю, проте в підсумку зазнала лише другої поразки цього сезону не лише в рамках Бундесліги, а й у всіх турнірах.

Раніше обіграти "червоних" вдавалося лише Аугсбургу у матчі сьомого туру чемпіонату Німеччини, який відбувся 17 вересня та завершився з рахунком 1:0.

Боруссія М — Баварія 3:2

Голи: Штіндль, 13, Гофманн, 55, Тюрам, 84 — Шупо-Моттінг, 35, Тель, 90+3

Боруссія М: Омлін, Бенсебайні, Ельведі, Ітакура, Лайнер, Коне, Крамер (Вайґль 57, Янчке 90), Вольф (Геррманн 90), Штіндль (Тюрам 74), Гофманн, Плеа (Нойгаус 74)

Баварія: Зоммер, Блінд, Упамекано, Павар, Кімміх, Гравенберх (Мусіала 46), Горецка (де Лігт 62), Девіс, Гнабрі (Сане 46), Шупо-Мотінґ (Тель 62), Мюллер (Канселу 16)

Попередженння: Горецка

Видалення: Упамекано, 8 (Баварія)