Німеччина

Підписання канадського форварда "биками" виглядає малоймовірним.

Нападник Лілля Джонатан Девід у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку та вирушити до німецької Бундесліги.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, РБ Лейпциг дуже зацікавлений у 23-річному канадці і визначив його як свою головну трансферну ціль на літо.

За інформацією джерела, німецький клуб намагається знайти способи підписати Девіда, проте трансфер виглядає малоймовірною, оскільки Лілль попросить серйозну суму за свого гравця.

У поточному сезоні Джонатан Девід провів за Лілль 26 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.