Німеччина

У французького центрбека закінчується контракт із "орлами" влітку 2023 року.

Центральний захисник франкфуртського Айнтрахта Еван Ндіка відкритий для того, щоб змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, очікується, що 23-річний француз залишить Айнтрахт на правах вільного агента, оскільки його контракт спливає наприкінці поточної кампанії.

Стверджується, що Барселона є одним із головних претендентів на Ндіку, але поки угода не укладена. У французі також зацікавлена низка інших клубів.

Цього сезону Еван Ндіка провів 31 поєдинок, у яких він заробив один асист і заробив п'ять попереджень.