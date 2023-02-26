Німеччина

Football.ua представляє прев'ю матчу 22-го туру чемпіонату Німеччини, який пройде 26 лютого та розпочнеться о годині 18:30.

У рамках центрального поєдинку 22 туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія зіграє проти Уніона з Берліна.

БАВАРІЯ — УНІОН

НЕДІЛЯ, 26 ЛЮТОГО, 18:30. АЛЬЯНЦ АРЕНА (МЮНХЕН). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ФРІЦ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Свій матч 22 туру дортмундська Боруссія вже виграла, перегравши Гоффенгайм. Тепер має вирішитись, хто ж нав'яже їм конкуренцію.

Баварія в останньому поєдинку чемпіонату Німеччини програла Боруссії М. Це болюча поразка для головного тренера Юліана Нагельсманна. Він сам про це казав після гри. Але причиною цього невтішного результату стала червона картка Упемекано на початку поєдинку, після якої тренер мюнхенців був в люті.

У січні була невтішна серія з трьох поспіль нічиїх. Є погана тенденція — Баварія часто пропускає вдома, що, звісно, не подобається фанатам. Проте на другому фронті, у Лізі чемпіонів, в Баварії все добре. Вони у першому матчі перемогли ПСЖ з рахунком 1:0. Зараз вкрай необхідно проявляти свої чемпіонські амбіції. І тренерський штаб безумовно знає, що з Уніоном буде грати непросто. Потрібно випускати максимально атакуючий склад і з перших хвилин навалюватись на ворота.

Уніон у топ-3 завдяки тому, що команда вміє правильно захищатись. Але їм також непросто, адже команда також грає і в чемпіонаті, і в Лізі Європи. Уніон дивує тим, що не дає можливості супернику володіти м'ячем більшість ігрового часу. І не важливо хто проти них грає. Атакувальний Аякс, Баварія з майстрами дальніх ударів, чи інший суперник. Вони вміють закрити суперника, лишити їх без м'яча, таким чином зламавши усі плани на матч. Але якщо суперник Уніона грає в аналогічний футбол, то тут виникають великі проблеми. Можемо очікувати, що обом командам буде важко.

Уніон вже досить давно не вигравав у Баварії, але з моменту останньої поразки мюнхенцям пройшов рік. З того моменту команда з боротьби за єврокубки перейшла у боротьбу за чемпіонство. В останніх 5 матчах між Уніоном та Баварією був нічийний рахунок, до слова.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баварія: Зоммер – Канселу, Павар, Де Лігт, Девіс – Кімміх, Горецка, Мюллер, Сане Коман – Чупо-Мотінг

Уніон Берлін: Реннов – Духі, Кнохе, Лейте, Русійон, Тріммель - Лайдуні, Хедіра, Хаберер – Бекер, Беренс.

Не зіграють: Люка Ернандес, Ноєр, Упамекано — Шафер.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Перший матч між Баварією та Уніоном пройшов у 2019 році, незважаючи на те, що обидва клуби зародились більше 100 років тому.

- Баварія та Уніон — єдині команди, які ще не програвали вдома у цьому сезоні чемпіонату. Статистика може бути перервана.

- Серія Уніона без поразок у Бундеслізі триває вже шість матчів — 5 перемог та 1 нічия.