Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Бундесліга лише починає набирати стрімких обертів. Непростий виїзд Боруссії до Зінсхайму, протистояння лідерів чемпіонату та інші.





Непрості виїзді рурців до фортеці Зінсгайма

Боруссії Дортмунд традиційно важко даються виїзні матчі проти Гоффенгайма. Крайні сезони в цьому плані помітно виділяються чотирма перемогами, бо раніше з усіх поєдинків у еліті вдалося перемогти лише у чотирьох зустрічах, а окрім того вистачало різного добра. Починаючи 1:4 у дебютному сезоні клубу з Зінсгайма у 2008-у. Пізніше Дортмунд зловив тут справжній нічийний синдром. Нарешті вдалося поставити на конвеєр перемоги.

Бауманн — Кабак (Бічакчич, 30), Фогт, Акпогума — Анхеліньо, Тохумку (Дольберг, 65), Руді (Штіллер, 78), Кадержабек — Баумгартнер — Крамарич, Бебу (Асллані, 65)

Кобель — Геррейру, Шлоттербек, Зюле, Вольф — Беллінгем, Джан — Байно-Гіттенс (Мален, 64), Ройс (Гуммельс, 88), Брандт — Алле (Озджан, 77)

Боруссія провела блискучий перший тайм та не дозволила Гоффенгайму створити щось путнє у власних воріт. Проте сейви Бауманна дозволяли господарям довгий час залишатись в грі.

Незабаром Дортмунду таки вдалося забити після штрафного, коли Марко Ройс точно подав у спину Юліану Брандту. Дійсно, німець забив саме цієї частиною тіла.

В другому таймі кризовий колектив помітно прийшов до тями і декілька разів змусив вступити в гру Грегора Кобеля. Гості забили ще раз завдяки Вольфу, проте в початковій фазі тієї атаки було порушення, тому класний постріл та претендента на звання найкращого в турі було скасовано, а в фінальному відрізку матчу чітко контролювали результат, хоча довелося дещо попітніти після кутового в доданий час, та все це лірика, бо вдалося заскочити на перше місце до вечора неділі.

Інтриги в битві претендентів на чемпіонство не спостерігалося

Як ми вже колись писали, слабко віриться в дійсно серйозні шанси Уніона виграти салатницю. Так й вийшло і підтверджується далі. Обійти когось з пари дортмундської Боруссії та мюнхенської Баварії можна лише в разі одночасного падіння в кризу обох грандів конкурентів симпатичних хлопців Урса Фішера. Навіть це далеко не факт, що спрацює. На виїзді сталася впевнена поразка.

Зоммер — Девіс, де Лігт, Павар, Станішич (Канселу, 78) — Горецка, Кімміх (Сане, 78) — Мусіала, Мюллер (Тель, 87), Коман (Мане, 65) — Шупо-Мотінг (Гнабрі, 65)

Реннов — Лейте, Кнохе, Доехі — Руссільйон (Гісельманн, 67), Хедіра (Габерер, 78), Тріммель — Торсбі (Сегуін, 63), Лайдуні — Сібачо (Беренс, 63), Беккер (Левелінг, 63)

Розгром було оформлено вже у першому таймі. Початок поклав Чупо-Мотінг, а далі двома асистами відмітився Томас Мюллер. Футболісти гостей виглядали просто безпомічно. Дитячі помилки в обороні від традиційно надійних у цьому компоненті "залізних" також було спостерігати доволі незрозуміло. Скоріше всього, причина лежить у площині відпочинку, бо колектив Нагельсманна весь тиждень відпочивав і цілеспрямовано готувався до важливого поєдинку, а його суперник змагався з Аяксом у Лізі Конференцій і віддав в тому матчі багато сил, перш за все фізичних.

Усього лише чотири удари за всю гру, що є результатом не гідним претендента на чемпіонський титул.

У другому таймі команда господарів знизила оберти й грала більше по рахунку.

Таким чином, Мюнхен повернув собі першу сходинку.

Цікаво, чи це на довгий строк.

- Майнц декласував гладбахську Боруссію в себе (4:0). Колектив Свенссона оформив розгром після перерви, а головними героями стали Лі Дже Сон та Людовік Ажорк. Кореєць продовжує свою результативну серію, а новачок зі Страсбурга також починає приносити багато користі. Згадайте його асист в переможному матчі з Аугсбургом саме на Лі Дже. Вимальовується нова потужна зв'язка у чемпіонаті? А ось вестфальскі гості мають одну неприємну традицію, коли успіхи з мюнхенською Баварією виходять пірровими й занурюють цих хлопців у серії без перемог, наприклад, у першому колі цього сезону, де фартова нічия завдяки Зоммеру призвела лише до двох перемог у наступних 9 матчах в усіх можливих турнірах (а минула кампанію з перемогою у Мюнхені й наступними чотирма поєдинками без здобутків?).

- Бохум дав надію на порятунок своїм фанатам і сам же її забрав, продовживши свою серію без перемог в новому матчі проти Вердера (0:3). Бременці забивали зусиллями Нікласа Фюллькруга, який чітко відправив м'яча у сітку в дотик після асисту Юнга, а далі його колега виконав й другу гольову передачу, тепер вже на Нікласа Шмідта. Еффектну крапку точним пострілом зі штрафного понизу поставив Дукш. Рурці не можуть виграти в четвертому з 5 попередніх турів, а окрім того вилетіли з Кубку Німеччини від Боруссії Дортмунд. Сподобалися по грі, проте таку стабільність потрібно демонструвати на дистанції всього сезону.

- Зима близиться до свого завершення, а під акомпанемент снігу у столиці Герта здобула перемогу над Аугсбургом завдяки голам Ріхтера та Лукебакіо (2:0). Колишній гравець представника Баварії забив дальнім ударом в своєму стилі, а бельгійський форвард чітко зловив м'яча після відскоку зі штрафного.

- Вольфсбург вдало з'їздив на дербійне протистояння з Кельном (2:0). Спершу відзначився Герхардт після грубої помилки голкіпера Швабе, а в другому таймі Арнольд реалізував пенальті.

- Лейпциг після нічиєї у матчі з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів переграв Айнтрахт (2:1). Результат зробила зв'язка Еміль Форсберг – Тімо Вернер. Швед вицепив м'яча в бразильця Тути й віддав поміж лініями на німецького форварда, а той трохи пізніше повернув борг своєму товаришу, віддавши йому практично на пусті ворота. Гостям вдалося скоротити відставання після класного пострілу Соу, проте зрівняти рахунок не вдалося.

- Шальке зумів перервати безвиграшну серію у матчі з міцним Штутгартом (2:1). Двічі клуб з Гельзенкірхену забивав після кросів з флангу, а його суперник з Баден-Вюртембергу лише скоротив відставання завдяки помилці воротаря й перервати власну невдалу серію у виїзних поєдинках.

- Фрайбург не втримав перемогу над Баєром (1:1). Вінченцо Гріфо відкрив рахунок зі штрафного, проте у середині другого тайму Сердар Азмун його зрівняв.

- Перший гол Лі з Майнца став його п'ятим голом у шести іграх Бундесліги цього року.

- Гладбах ще не мав послідовних перемог у Бундеслізі цього сезону та виграв лише одну з 11 виїзних ігор цієї кампанії.

- Леонардо Біттенкур провів свій 100-й матч у всіх змаганнях за Вердер.

- Бохум виграв лише один з усіх візитів до Бремена у рамах елітного дивізиону: 3 лютого 2008 року.

- Цього сезону Ріхтер забив чотири голи — і два у ворота свого колишнього клубу Аугсбург.

- Аугсбург програв усі чотири виїзні матчі в 2023 році.

- Гоффенгайм набрав одне очко в 10 іграх проти команд у верхній половині таблиці Бундесліги цього сезону.

- Найкращий гравець січня Брандт забив у чотирьох матчах Бундесліги поспіль, цього досягнення він також досяг у 2016 році з леверкузенським Баєром.

- Тепер Вольфсбург не програє в кожній із ігор у всіх турнірах, у яких Герхардт забивав з моменту свого переходу з Кельна в 2016 році.

- Кінгслі Шиндлер провів свій 50-й матч за Кельн у Бундеслізі.

- Лейпциг завершив серію з шести безвиграшних ігор проти Айнтрахта в Бундеслізі (4 нічиїх, 2 поразки), здобувши першу перемогу в цьому матчі з серпня 2019 року.

- Франкфурт ще не виграв гру Бундесліги на виїзді на Ред Булл Арені.

- До перерви Шальке вперше в сезоні вів у рахунку більше, ніж в один гол.

- У сезоні-2022/23 Штутгарт пропустив 10 голів у перші 15 хвилин гри, більше, ніж будь-яка інша команда.

- Дискваліфікація капітана Фрайбурга Крістіана Гюнтера поклала кінець серії зі 134 матчів поспіль у Бундеслізі для 29-річного гравця в основі, оскільки він пропустив матч німецького вищого дивізіону вперше з лютого 2019 року.

- Баєр виграв лише один із останніх п’яти матчів Бундесліги і має такий самий рекорд із п’яти останніх зустрічей між цими командами.

- Баварія не програвала в крайніх 18 матчах Бундесліги на Альянц Арені.

- Уніон протистояв Баварії вісім разів і всі без перемог.

Марвін Дукш (Вердер)

Марко Ріхтер (Герта)

Юліан Брандт (Боруссія Дортмунд)

Маріус Бультер (Шальке)

Вінченцо Гріфо (Фрайбург)

Лі Дже Сон та Людовік Ажорк (Майнц) – 1+1 та 1+1 у переможному розгромі гладбахської Боруссії

Антоні Юнг (Вердер) – два асисти в розгромному матчі з Бохумом

Юліан Брандт (Боруссія Дортмунд) – переможний гол у ворота Гоффенгайма

Олівер Бауманн (Гоффенгайм) – 11 сейвів проти Боруссії Дортмунд

Еміль Форсберг та Тімо Вернер (Лейпциг) – 1+1 та 1+1 у переможному поєдинку з Айнтрахтом

Кінгслі Коман й Томас Мюллер (Баварія) – 1+1 й дубль асистів у матчі з Уніоном



