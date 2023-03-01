Німеччина

Мюнхенський клуб дивує розгалуженістю структури свого правління.

Незмінний чемпіон останніх десяти розіграшів німецької Бундесліги, мюнхенська Баварія, є одним із найбільш популярних клубів світу.

Разом із тим, характерна для німецького футболу модель правління, у якій визначну роль відіграють звичайні уболівальники, котрі висловили бажання приєднатись до клубу шляхом придбання частки його акцій, дає змогу "Рекордмайстеру" створювати дійсно потужну основу для розвитку.

Як повідомляє німецька преса, 123 річницю з дня заснування клубу, яку Баварія відсвяткувала в понеділок звітного тижня, німецький колектив зустрів на позначці трохи більше, аніж 300 тис. членів клубу.

Це — абсолютний рекорд не тільки в світі футболу, а й узагалі серед усіх видів спорту.

"300 000 членів клубу — це унікальне досягнення для всього світу спорту, яким ми в Баварії можемо тільки пишатись.

Сім'я Баварії продовжує розширюватись, і це робить нас тільки щасливішими, тому що наші члени та вболівальники — це те, чим ми є насправді", — заявив президент клубу Герберт Гайнер.

Цікаво, що серед німецьких клубів найближче до Баварії за показником кількості залучених до управління клубом уболівальників дісталась Боруссія Дортмунд — 168163 учасники.

Шальке (164 тис.), Кельн (124 122) та Айнтрахт Франкфурт (120 тис.) розташувались одразу позаду "джмелів".