Німеччина

Футболіст Дортмунда поділився інформацію про причини пропуску кількох матчів восени минулого року.

Маріус Вольф в програмі "1909 Talk" розповів про проблеми з серцем, які спіткали його минулої осіні.

В листопаді незадовго до чемпіонату світу Боруссія оголосила те, що футболіст вибуває до початку другої половини сезону.

Деталі не розголошувалися на той момент, проте здавалося, що гравець отримав пошкодження.

Ситуація була набагато серйозніша у реальності, бо Маріус змушений був пройти операцію на серці через проблеми з кровообігом, а саме миготливої аритмії.

"Я постійно відчував нудоту та запоморочення. Як професійний футболіст, я не міг ігнорувати такі моменти і, щоб це все припинилося, мені довелося вдатися до операції на серці. Не найкращий досвід у житті.

Близько місяця я приймав препарати для розрідження крові, і весь цей час мені не можна було тренуватися. З січня ситуація нормалізувалася, немає потреби приймати ліки і дозволені любі навантаження".

Цього сезону Вольф активно бореться за потрапляння до старту команди й все більше заслуговує довіру Едіна Терзіча, хоча номінально є все ж таки вінгером, а не крайнім правим захисником.