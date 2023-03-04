Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 3 березня 2023 року, 21:30.

У рамках двадцять третього туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія на власному полі приймала одного з прямих конкурентів у чемпіонських перегонах — РБ Лейпциг.

Гра вийшла важкою для обох команд, однак у першій половині гри "джмелі", не маючи передумов у вигляді контролю над м’ячем, зуміли відправити до воріт суперників одразу три влучні постріли, лише два з яких у підсумку зарахував головний арбітр.

У другому таймі команда Едіна Терзича ризикована віддала ініціативу суперникам, і зрештою отримала вбік власних воріт чимало загрозливих контратак, проте пропустила при цьому лишень у заключній фазі протистояння, та й то лише одного разу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Боруссія Д — РБ Лейпциг в Бундеслізі:

Боруссія Д — РБ Лейпциг 2:1

Голи: Ройс, 21, Джан, 39 — Форсберг, 74

Боруссія Дортмунд: Маєр — Рієрсон, Шлоттербек, Зюле, Вольф — Джан — Ройс (Байно-Гіттенс 73), Езкан (Дауд 83), Беллінгем, Брандт (Гуммельс 83) — Алле (Модест 72).

РБ Лейпциг: Бласвіх — Гальстенберг (Раум 61), Гвардіол, Орбан (Сімакан 72), Генріхс — Айдара (Кампль 84), Шлагер — Собослаї, Нкунку (Вернер 84), Форсберг — Сілва (Поульсен 72).

Попередження: Езкан, Брандт — Нкунку, Айдара, Гальстенберг, Сілва, Генріхс.