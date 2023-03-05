Команди видали яскравий перший тайм, але у другому вирішили не ризикувати.
Вольфсбург - Айнтрахт, Getty Images
05 березня 2023, 20:28
У рамках 23 раунду німецької Бундесліги Вольфсбург вдома приймав франкфуртський Айнтрахт.
Гольову перестрілку представники верхньої половини турнірної таблиці влаштували вже у першому таймі.
Мармуш відкрив рахунок на 10 хвилині. Проте після були два швидкі гри від гравців Айнтрахта. Спочатку забив Коло-Муані, а після — Ндіка. Відігратися Вольфсбургу вдалося на 43 — голом відзначився Герхардт.
Вольфсбург — Айнтрахт 2:2
Голи: Мармуш, 10, Герхардт, 43 — Коло Муані, 22, Ндіка, 26
Вольфсбург: Кастельс — Лакруа (Борнаув, 75), ван де Вен, Пауло Отавіо, Арнольд, Герхардт, Сванберг, Баку, Каміньски, Віммер (Паредес, 68), Мармуш.
Айнтрахт Ф: Трапп — Бута, Хасебе, Ндіка, Тута — Макс (Ленц, 74), Гетце, Роде (Якич, 74), Камада, Ліндстрем, Коло-Муані.
Предупреждения: Гетце, Віммер, Роде.