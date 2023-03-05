У рамках 23 раунду німецької Бундесліги Вольфсбург вдома приймав франкфуртський Айнтрахт.

Гольову перестрілку представники верхньої половини турнірної таблиці влаштували вже у першому таймі.

Мармуш відкрив рахунок на 10 хвилині. Проте після були два швидкі гри від гравців Айнтрахта. Спочатку забив Коло-Муані, а після — Ндіка. Відігратися Вольфсбургу вдалося на 43 — голом відзначився Герхардт.

Вольфсбург — Айнтрахт 2:2

Голи: Мармуш, 10, Герхардт, 43 — Коло Муані, 22, Ндіка, 26

Вольфсбург: Кастельс — Лакруа (Борнаув, 75), ван де Вен, Пауло Отавіо, Арнольд, Герхардт, Сванберг, Баку, Каміньски, Віммер (Паредес, 68), Мармуш.

Айнтрахт Ф: Трапп — Бута, Хасебе, Ндіка, Тута — Макс (Ленц, 74), Гетце, Роде (Якич, 74), Камада, Ліндстрем, Коло-Муані.

Предупреждения: Гетце, Віммер, Роде.