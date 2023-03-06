Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Бундесліга продовжує набирати вельми потужні оберти. Дортмунд продовжує свою переможну серію, Уніон фактично випадає з чемпіонської гонки та інші.





Боруссія оформлює чергову перемогу поспіль

Дортмунд не програє більше двох десятків матчі у п'ятницю. Чи настільки важливо приводити такі цифри – хороше питання, втім клуб дійсно вміє грати саме у фартовий день тижня. Навіть в провальному сезоні-2014/15, коли перед Різдвом колектив йшов у зоні вильоту, була перемога над тим же Гоффенгаймом завдяки голу Гюндогана, були й інші непогані звитяги. Дивувати перемога над Лейпцигом не має, хоч довелося серйозно помучитися. З таким суперником це абсолютно очевидно.

Маєр — Раєрсон, Шлоттербек, Зюле, Вольф — Джан — Ройс (Байно-Гіттенс, 73), Озджан (Дауд, 83), Беллінгем, Брандт (Хуммельс, 83) — Алле (Модест, 72)

Бласвіх — Хальстенберг (Раум, 61), Гвардіол, Орбан (Сімакан, 72), Генрікс — Айдара (Кампль, 84), Шлагер — Собослаї, Нкунку (Вернер 84), Форсберг — Сілва (Поульсен, 72)

Боруссія прямо зараз перебуває у дуже чудовій формі й виграє кожен матч. Причому абсолютно в усіх турнірах. Не пам'ятаю, коли щось подібне було до цього. Між іншим, були переможені у Кубку та Лізі чемпіонів Бохум та Челсі. Восьма вікторія поспіль тепер сталася й в Бундеслізі.

Перший тайм у виконанні господарів вийшов результативним. Спершу арбітри відмінили одне взяття воріт, а потім призначали одинадцятиметровий, який впевнено реалізував капітан Ройс.

Емре Джан також вирішив не відставати від колеги та поклав другий непоганим ударом з рикошетом від рукавиць голкіпера. Таким чином, команда Едіна Терзіча стала рекордсменом за кількістю авторів голів у цьому розіграші турніру.

В другому таймі почалися традиційні гойдалки. По-перше, гості почали свої небезпечні вилазки до володінь фаворита матчу, по-друге, сам Дортмунд перейшов більше у оборону, що вдається команді далеко не завжди, і фінішний відрізок поєдинку залишився саме за командою Розе.

Простріл вздовж штрафного завершився ударом Форсберга у пусті, а далі кілька разів врятував Александр Маєр, який замінив отримавшого пошкодження на розминці Кобеля. Наприклад, постріл у дотик фактично впритул з меж карної зони.

Боруссія повторила власний рекорд датований чемпіонським сезоном-2011/12. В наступному турі є шанс встановити нове досягнення у дербі проти знайшовшого свій футбол та результати Шальке.

Баварія не відпускає Дортмунд у відрив

Проте Мюнхен таки зумів на виїзді здолати Штутгарт і знову вийшов у лідери. Довелося серйозно попітніти із середняком чемпіонату.

Бредлов — Антон, Загаду (Нарті, 85), Мавропанос — Іто, Каразор (Мійо, 85), Харагуті — Ендо, Жил Діаш (Кулібалі, 46), Фюріх (Тіагу Томаш, 74) — Мвумпа (Переа, 74)

Зоммер — Станішич, Упамекано, де Лігт — Горецка (Гравенберх, 82), Кімміх, Девіс — Шупо-Мотінг (Мане, 63), Мюллер (Павар, 82), Коман (Гнабрі, 63), Мусіала (Сане, 63)

В першому таймі могли забивати обидві команди і лише диво не дозволило це зробити. Постріл де Лігта потягнув голкіпер, а удар господарів вибив з пустих воріт той же голландський захисник.

Словом, колишній гравець Аяксу заслужив на порцію компліментів, бо саме йому вдалося відкрити рахунок. Відзначаємо помилку воротаря, бо потягнути подібний дальній триггер було точно до снаги.

Другий гол був забитий після тонкої комбінації, розпочатої у центрі поля Джамалом Мусіалою, і завершеною у ближній кут Чупо-Мотінгом. Отримавши перевагу, Баварія встановила доволі комфортний результат.

Навіть м'яч Штутгарта не похитнув гостей на чолі з Юліаном Нагельсманном. Перегони тривають.

- Аугсбург вдома здолав Вердер (2:1). Баварці чітко скористалися виходами один на один.

- Гладбах та Фрайбург не зуміли забити голів (0:0). У матчі сталася червона картка, а головними діючими обличчями були воротарі.

- Шальке продовжує набирати непогану форму, цього разу вигравши мале Рурське дербі проти Бохума, обігравши аутсайдера завдяки голам Ріманна (забив у свої ворота) та Бюльтера (2:0). Щільність боротьби за виживання дуже вражає.

- Майнц мінімально переграв Гоффенгайм (1:0). Леандро Баррейро вдало зіграв на добиванні після сейву ворожого голкіпера.

- Уніон втратив очки в матчі з Кельном й практично остаточно випав з чемпіонських перегонів, а також дещо знизив шанси фінішувати на одному з лігочемпіонських місць (0:0). Момент для вирішення усіх питань втратив Лінтон Майна, який отримав м'яч після прострілу з флангу у центрі самого штрафного майданчика, проте він примудрився не лише не пробити у дотик з вигідної позиції, а й запустити знаряддя вище воріт у завершальній фазі цієї атаки.

- Баєр впевнено розгромив Герту (4:1). Доді Лукебакіо зумів лише скоротити відставання, проте створити щось більше кризовому колективу не вдалося.

- Вольфсбург та Айнтрахт розписали бойову нічию з моментами (2:2). Господарі спершу вийшли вперед у матчі, а потім зуміли відігратися.

- Ройс забив свій 159-ий гол за Дортмунд. Зараз він посідає друге місце в клубних списках усіх часів разом із Міхаелем Цорком.

- Лейпциг не зміг переграти у чемпіонаті Дортмунд вперше з 2021-го року.

- Тільки Уніон Берлін забив більше голів головою в цьому сезоні, ніж Вердер.

- Аугсбург здобув більше перемог і забив більше голів проти Бремена, ніж будь-яка інша команда Бундесліги, з якою вони зустрічалися.

- Сорок два очки після 23 матчів Бундесліги є новим клубним рекордом для Фрайбурга, який – історично – набрав більше лише у зустрічах із Шальке (63 очки, у порівнянні з 58 проти Гладбаха).

- У цій грі Ларс Штіндль отримав 85-ту жовту картку за свою кар’єру в Бундеслізі, що зробило його гравцем з найбільшою кількістю жовтих карт серед усіх гравців вищого дивізіону Німеччини.

- Шальке вперше в сезоні забив з кутового.

- Цього сезону Бохум уже практично повноцінне коло програв у чемпіонаті. Тільки одного разу раніше команда з такою кількістю поразок уникла вильоту (Ганновер, 1971/72).

- Майнц забив 19 голів у восьми матчах після зимової перерви.

- Зараз команда Гоффенгайма програла шість матчів поспіль вперше з 2012 року.

- Уніон Берлін залишається єдиною командою, поряд з Баварією Мюнхен, яка ще не програла вдома в Бундеслізі цього сезону.

- Цього сезону Кельн переміг лише раз на виїзді в Бундеслізі (6 нічиїх, 5 поразок). Дев'ять виїзних ігор без перемоги — це перший матч під керівництвом Штеффена Баумгарта (4 нічиїх, 5 поразок).

- Баварія забила 100 разів у Штутгарті. Жодна команда ніколи не досягала такого показника у рамах Бундесліги голів на виїзді одному клубу.

- Переа з Штутгарта забив свій перший гол у Бундеслізі.

- Перемога для Леверкузена стала їхньою першою домашньою вікторією після перемоги над Бохумом (2:0) у 17-му турі та поклала край серії з двох поспіль поразок на БайАрені.

- Цього сезону лише Бохум має менше очок на виїзді, ніж Герта, яка програла на виїзді сьомий раз поспіль.

- Коло Муані безпосередньо забив більше голів, ніж будь-який гравець у Бундеслізі цього сезону.

- На рахунку Герхардта шість голів і дві результативні передачі в Бундеслізі цього сезону, що є найкращим показником півзахисника за один сезон. Його попередній рекорд становив два голи.

Емре Джан (Боруссія Дортмунд)

Маттейс де Лігт (Баварія)

Марко Ройс та Емре Джан (Боруссія Дортмунд) – переможні голи у ворота Лейпцига

Джеремі Фрімпонг та Мусса Діабі (Баєр) – 1+1 та 1+1 проти доволі непростої берлінської Герти



