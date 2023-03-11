Дивіться відео найкращих моментів матчу Бундесліги, що відбувся 11 березня 2023 року, 16:30.
Баварія — Аугсбург, getty images
11 березня 2023, 22:43
У рамках 24 туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія здобула перемогу над Аугсбургом.
Команди продемонстрували результативний футбол, забивши на двох вісім м'ячів, а переможцями з цієї гольової перестрілки вийшли підопічні Юліана Нагельсманна – 5:3.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баварія — Аугсбург в 24 турі німецької Бундесліги-2022/23:
Баварія — Аугсбург 5:3
Голи: Канселу (15), Павар (19, 35), Сане (45), Девіс (74) — Беріша (3, 60), Кардона (90+3)
Баварія: Зоммер — Павар, Упамекано, Де Лігт (Блінд, 83) — Канселу, Мусіала (Гравенберх, 78), Кімміх, Девіс (Мазраві, 78) — Сане, Мане (Тіль, 72) — Гнабрі (Мюллер, 71)
Аугсбург: Гікєвіч — Гумний (Ягу, 46), Бауер, Гауелеу, Педерсен — Маєр (Мбуку, 77), Енгельс (Реджбечай, 46), Баумгартлінгер, Демірович (Варгас, 46) — Бельйо (Кардона, 46), Беріша
Попередження: Де Лігт, Канселу — Педерсен