Перший слот у суботу завершено.
Завершилися перші матчі суботнього слоту Бундесліги.
Баварія не мала проблем із Аугсбургом, Лейпциг несподівано розгромив Гладбах.
Айнтрахт — Штутгарт 1:1
Голи: Роде (55) — Сілас (75)
Айнтрахт: Трапп — Тута, Хасебе, Н'Діка — Бута, Роде (Якич, 71), Соу (Аларіо, 86), Макс — Борре (Камада, 71), Гетце — Коло Муані
Штутгарт: Бредлов — Антон, Мавропанос, Іто, Соса — Ендо, Каразор, Харагучі (Мійо, 78) — Жіл Діаш (Кулібалі, 63), Переа (Сілас, 63), Томас (Фюріх, 63)
Попередження: Роде, Соу, Гетце, Н'Діка — Кулібалі
Баварія — Аугсбург 5:3
Голи: Канселу (15), Павар (19, 35), Сане (45), Девіс (74) — Беріша (3, 60), Кардона (90+3)
Баварія: Зоммер — Павар, Упамекано, Де Лігт (Блінд, 83) — Канселу, Мусіала (Гравенберх, 78), Кімміх, Девіс (Мазраві, 78) — Сане, Мане (Тіль, 72) — Гнабрі (Мюллер, 71)
Аугсбург: Гікєвіч — Гумний (Ягу, 46), Бауер, Гауелеу, Педерсен — Маєр (Мбуку, 77), Енгельс (Реджбечай, 46), Баумгартлінгер, Демірович (Варгас, 46) — Бельйо (Кардона, 46), Беріша
Попередження: Де Лігт, Канселу — Педерсен
Герта — Майнц 1:1
Голи: Нганкам (18) — Ажорк (57)
Герта: Крістенсен — Уремович, Кемпф, Дардай — Ріхтер (Кенні, 72), Джигерджі (Шуньїч, 64), Платтенхардт — Тусар, Сердар (Канга, 89) — Нганкам (Лукебакіо, 72), Нідерлехнер (Йоветич, 64)
Майнц: Центнер — Ханке-Ольсен, Белль, Фернандеш — да Коста (Відмер, 58), Баррейро (Кор, 80), Штах, Сасі (Каріколь, 46) — Інгвартсен (Онісіво, 58), Лі (Баркок, 58) — Ажорк
Попередження: Джигерджі, Тузар — Ханке-Ольсен
РБ Лейпциг — Боруссія Менхенгладбах 3:0
Голи: Вернер (57), Форсберг (71, пенальті), Гвардіол (80)
РБ Лейпциг: Блазвіх — Генрікс, Орбан, Гвардіол, Раум (Гальстенберг, 77) — Собослаї, Хайдара (Сімакан, 87), Лаймер (Кампль, 87), Форсберг (Ольмо, 87) — Сілва, Вернер (Поульсен, 77)
Боруссія Менхенгладбах: Зіппель — Скаллі, Ітакура, Ельведі, Нец — Крамер, Коне (Фрауло, 90+1) — Гофманн (Геррманн, 90+1), Нойгайс (Штіндль, 72), Плеа (Вольф, 72) — Тюрам (Телалович, 90+1)
Попередження: Раум (52)