Німеччина

Гол Віммера на 84-й хвилині допоміг "вовкам" уникнути домашньої поразки.

У рамках 24 туру німецької Бундесліги Вольфсбург приймав на своєму полі берлінський Уніон.

Гості повели у рахунку на 71-й хвилині завдяки реалізованому пенальті у виконанні Юрановича, але зберегти мінімальну перевагу в рахунку берлінці не змогли.

На 84-й хвилині Віммер відгукнувся на передачу Кевіна Паредеса та врятував для Вольфсбурга нічийний результат у цьому матчі.

Вольфсбург — Уніон Берлін 1:1

Голи: Віммер, 84 — Юранович, 71 (пен.)

Вольфсбург: Кастельс, Отавіо (Каміньський 81), ван де Вен, Борнаув, Фішер (Паредес 82), Ґергардт (Баку 81), Гілавоги, Нмеча, Сванберг (Віммер 82), Мармуш, Вінд (Нмеча 64)

Уніон Берлін: Рьоннов, Лейте, Кнохе, Дукі (Баумґартль 63), Лаїдуні (Габерер 77), Беккер (Беренс 85), Ґіссельманн (Русійон 62), Юранович, Хедіра (Зеґуїн 63), Торсбю, Міхель