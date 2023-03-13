Бундесліга продовжує набирати доволі потужні оберти. Цей тур увінчався принциповими дербі.

ТУР 24. 10.03.2023
21:30 Кельн 0:2 Бохум

ТУР 24. 11.03.2023
16:30 РБ Лейпциг 3:0 Боруссія Менхенгладбах
16:30 Баварія 5:3 Аугсбург
16:30 Герта Берлін 1:1 Майнц
16:30 Айнтрахт Франкфурт 1:1 Штутгарт
19:30 Шальке 2:2 Боруссія Дортмунд

ТУР 24. 12.03.2023
16:30 Фрайбург 2:1 Гоффенгайм
18:30 Вердер 2:3 Баєр Леверкузен
20:30 Вольфсбург 1:1 Уніон Берлін


Мюнхен здобуває перемогу у баварському дербі

Баварія у феєричному матчі обіграла Аугсбург. Пропустивши першою їй вдалося забити супернику одразу 5 голів.

Зоммер — Павар, Упамекано, Де Лігт (Блінд, 83) — Канселу, Мусіала (Гравенберх, 78), Кімміх, Девіс (Мазрауї, 78) — Сане, Мане (Тіль, 72) — Гнабрі (Мюллер, 71)

Гікєвіч — Гумний (Ягу, 46), Бауер, Гауелеу, Педерсен — Маєр (Мбуку, 77), Енгельс (Реджбечай, 46), Баумгартлінгер, Демірович (Варгас, 46) — Бельйо (Кардона, 46), Беріша

Описувати події цього матчу в розгорнотому вигляді не потрібно, бо це були виступи суперників різних вагових категорій. Аугсбург може створити проблеми мюнхенцям вдома, проте у виїздних зустрічах, не лише у дербі, виглядає посередньо.

Беріша відкрив рахунок у матчі, проте ще до перерви встигли відмітитися Жоау Канселу та Бенжамен Павар, який оформив еффективний дуплет, а четверту цеглинку доклав Сане. Оборона гостей нагадувала дуже неякісне сито, яке пропустило ще раз у другій половині зустрічі.

Альфонсо Девіс забив вперше з лютого 2021 року у чемпіонаті, а з жовтня взагалі.

Гості скоротили відставання у рахунку, проте кого це хвилює, коли остаточно дербі було програно.

Рурське дербі не виявило переможця

Поєдинок у Гельзенкірхені став сотим в історії "Матері всіх дербі", а Боруссія не переграла Шальке й не зуміла порівнятися очками з конкурентом.

Кобель – Вольф, Гуммельс, Шлоттербек, Рюерсон – Геррейру, Джан, Беллінгем – Мален (Рейна, 80), Аллер (Модест, 80), Байно-Гіттенс (Дауд, 68)

Ферманн — Брюннер, Йосіда, Йенц, Матрічані — Айдин (Мор, 74), Крал, Краус (Баланта, 74) — Саласар (Караман, 68), Фрай (Теродде, 74), Бюльтер

Гарна наша пісня й нова, як-то кажуть. Наразі дортмундці все ще не вміють тримати удар. Не відомо, що переважило у цьому, чи поразка минулого вівторку з Челсі у Лізі чемпіонів, чи кадрові втрати деяких лідерів, проте грати так на полі аутсайдера та ще й у такому принциповому виїздному поєдинку – це провал. Боруссія виглядала краще й переконливіше у певних відрізках матчу, але цього замало для перемог в подібних зустрічах із не дуже вдалим контекстом. Повинно бути щось більш вагоміше.

Хуммельс у стартовому складі точно був потрібен враховуючи зігранність зв'язки Зюле та Шлоттербека у парі в центрі, Джан та ко зіграли непереконливо і виглядали надто непередбачувано у найгіршому значенні цього слова. Прості обрізки під пресингом і без відбувалися на перманентній основі, в одному з епізодів господарі лише дивом вибачили гостей, коли Салазар пробив вище воріт після обрізки Матса й виходу фактично на побачення із Маєром.

Дортмунд забив розкішні індивідуальні голи, проте коли ти допускаєш такі помилки, а твій воротар не відповідає елітному рівню, про що можна говорити. Маєр слабкий на виходах з воріт, постійно застрягаючи у напівпозиції, з реакцією в нього також є проблеми і постає логічне питання – навіщо було відпускати з клубу того ж Марвіна Хітца, якщо підписали вікового та слабішого воротаря з представника другої ліги.

Втрати Брандта та кількох інших гравців виглядають дуже серйозними і хто б міг подумати нещодавно, що йому вдасться стати настільки визначальним елементом у клубі. А ось Беллінгему варто б задуматися про власну гру після невдалих виступів у двох важливих протистояннях.

Словом, відстань від Баварії збільшилася й попереду спершу Кельн, а потім поїздка у Мюнхен. Можливо, за підсумками згаданих поєдинків визначиться майбутній чемпіон країни.

- Бохум можна назвати доволі непередбачуваною командою цього сезону. Команда програла чотири матчі чемпіонату поспіль з рахунком 0:10, а потім несподівано переграла Кельн (2:0). Звісно, назвати це сенсацією не вийде, бо хлопці Штеффена Баумгарта зараз виглядають дуже непереконливо, проте факт тріумфу команди Реновіа Штадіону помітний. Захист гостей зіграв просто блискуче, а обидва голи прийшли на кожен з таймів. Спершу Кевін Штьогер реалізував пенальті, а далі сталася блискуча комбінація, яку завершив Ерхан Машович.

- Штутгарт зумів вирвати нічию в Айнтрахта (1:1). Себастьян Роде класно закрутив м'яч у дальній кут, а потім Сілас чітко пробив у дальній без шансів для воротаря Траппа.

- Герта розписала мирову вдома з Майнцом (1:1). Берлінці відкрили рахунок з пенальті, проте далі Ажорк класно закрутив м'яч без шансів для ворожого голкіпера.

- Лейпциг вдома розгромив Гладбах (3:0). У першому таймі Алассан Плеа не реалізував пенальті, а в другій половині Тімо Вернер потужним пострілом під поперечину відкрив рахунок, а далі Еміль Форсберг з пенальті та удар після кутового Йошко Гвардіола.

- Фрайбург після невдалого виїзду до Турину переграв Гоффенгайм (2:1). Шварцвальдці піднялися у зону Ліги чемпіонів, а зінсхаймці опустилися у зону вильоту. За колектив Штрайха радісно, за суперників не дуже. Справа не в симпатіях до команди, а в тому факті, що вона нещодавно грала у головному єврокубку та боролася за високі місця у чемпіонаті, а зараз ризикує вилетіти. Дітмару Хоппу потрібно щось терміново робити, можливо, не йому, а комусь з представників клубу.

- Баєр впевнено переграв Вердер (3:2). Діючим обличчям знову став один з лідерів команди Фрімпонг, який оформив 1+1, а другий м'яч бременці провели вже за негативного рахунку 1:3, отже леверкузенці поступово йдуть вгору у таблиці і мають чудові шанси поборотися принаймні за Лігу Європи, тому що конкуренти у лізі доволі нестабільні.

- Уніон остаточно втратив шанси здобути чемпіонство, зігравши внічию із міцним Вольфсбургом та відставши від суперників на велику кількість очок (1:1). Не даремно у оглядах туру я писав, що задачею берлінців є саме місце у Лізі чемпіонів. Наразі у другому євротурнірі команда має чудові шанси пройти Юніон з Сент-Жіллуаза й дістатися історичного чвертьфіналу, проте витягнути перегони у двох турнірах буде важкувато. Потрібно розставляти пріоритети. Окремо варто відзначити зимового новачка клубу Юрановіча. Йосип відмічається результативною дією фактично кожен матч.

- Бохум отримав свій перший пенальті в Бундеслізі цього сезону – до цього туру він залишався єдиною командою у чемпіонаті, яка не отримувала пенальті на свою користь.

- Кельн пропустив у перші 15 хвилин гри в дев'ятий раз цього сезону. Лише Штутгарт має гірший результат у цьому відношенні.

- Франкфурт забив 46-й гол у сезоні — більше, ніж за весь попередній (45).

- Тренер Штутгарта Бруно Лабаддіа залишається непереможним у Франкфурті — здобувши чотири перемоги та три нічиїх.

- Беріша забив у всіх чотирьох змаганнях проти Баварії (окрім німецьких турнірів також забивав в Лізі чемпіонів за Зальцбург).

- Павар забив шість голів у всіх турнірах сезону-2022/23 (три в Бундеслізі), що є його особистим рекордом за один сезон.

- Герта не програє у всіх 10 матчах, в яких вона виходила вперед цього сезону (п'ять перемог, п'ять нічиїх).

- Незважаючи на те, що він прибув лише в січні, лише четверо товаришів по команді забили більше Ажорка за Майнц в Бундеслізі цього сезону.

- Форсберг реалізував 15 зі своїх 17 пенальті в Бундеслізі, а також попередні шість пенальті поспіль.

- Гладбах пропустила 74 пенальті в історії Бундесліги. Лише бременський Вердер пропустив більше.

- Кенан Караман забив ворота вперше з 27 травня 2020 року, коли він забив у переможному матчі дюссельдорфської Фортуни з рахунком 2:1 проти Шальке.

- Дортмунд не зміг виграти в Бундеслізі вперше цього року, і цей результат завершив серію з восьми поспіль успіхів у лізі.

- Еггештайн забив свій перший гол у сезоні, а попередній гол у Бундеслізі відбувся 14-го туру сезону-2021/22.

- Гоффенгайм встановив новий рекорд за кількістю послідовних поразок у Бундеслізі (вісім).

- Цього сезону підопічні Хабі Алонсо забили 26 голів у другому таймі у вищому дивізіоні Німеччини – це загальний рекорд ліги.

- Маючи 43 голи цього сезону, Вольфсбург зрівнявся зі своїм загальним показником за всю кампанію-2021/22.

- Уніон вперше забив у Вольфсбурзі.

Себастьян Роде (Айнтрахт Франкфурт)

Людовік Ажорк (Майнц)

Тімо Вернер (Лейпциг)

Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд)

Рафаель Геррейру (Боруссія Дортмунд)

Мітчелл Баккер (Баєр)

 

Жоау Канселу / Бенжамен Павар / Лерой Сане (Баварія Мюнхен) – 1+1 / 2+0 / 1+1

Рафаель Геррейру (Боруссія Дортмунд) – 1+1 в дербі

Ніклас Фюллькруг (Вердер) – 1+1 проти Баєра

Джеремі Фрімпонг (Баєр) – 1+1 з Вердером

 

 

# 13 БЕРЕЗНЯ 2023 И О
1 Баварія Баварія 24 52
2 Боруссія Дортмунд Боруссія Дортмунд 24 50
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 24 45
4 Уніон Берлін Уніон Берлін 24 45
5 Фрайбург Фрайбург 24 45
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 40
7 Майнц Майнц 24 36
8 Вольфсбург Вольфсбург 24 35
9 Баєр Леверкузен Баєр Леверкузен 24 34
10 Боруссія Менхенгладбах Боруссія Менхенгладбах 24 30
11 Вердер Вердер 24 30
12 Кельн Кельн 24 27
13 Аугсбург Аугсбург 24 27
14 Бохум Бохум 24 22
15 Герта Берлін Герта Берлін 24 21
16 Штутгарт Штутгарт 24 20
17 Шальке Шальке 24 20
18 Гоффенгайм Гоффенгайм 24 19


ТУР 25. 17.03.2023
21:30 Боруссія Менхенгладбах -:- Вердер

ТУР 25. 18.03.2023
16:30 Аугсбург -:- Шальке
16:30 Штутгарт -:- Вольфсбург
16:30 Гоффенгайм -:- Герта Берлін
16:30 Бохум -:- РБ Лейпциг
19:30 Боруссія Дортмунд -:- Кельн

ТУР 25. 19.03.2023
16:30 Уніон Берлін -:- Айнтрахт Франкфурт
18:30 Баєр Леверкузен -:- Баварія
20:30 Майнц -:- Фрайбург