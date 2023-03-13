Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Бундесліга продовжує набирати доволі потужні оберти. Цей тур увінчався принциповими дербі.





Мюнхен здобуває перемогу у баварському дербі

Баварія у феєричному матчі обіграла Аугсбург. Пропустивши першою їй вдалося забити супернику одразу 5 голів.

Зоммер — Павар, Упамекано, Де Лігт (Блінд, 83) — Канселу, Мусіала (Гравенберх, 78), Кімміх, Девіс (Мазрауї, 78) — Сане, Мане (Тіль, 72) — Гнабрі (Мюллер, 71)

Гікєвіч — Гумний (Ягу, 46), Бауер, Гауелеу, Педерсен — Маєр (Мбуку, 77), Енгельс (Реджбечай, 46), Баумгартлінгер, Демірович (Варгас, 46) — Бельйо (Кардона, 46), Беріша

Описувати події цього матчу в розгорнотому вигляді не потрібно, бо це були виступи суперників різних вагових категорій. Аугсбург може створити проблеми мюнхенцям вдома, проте у виїздних зустрічах, не лише у дербі, виглядає посередньо.

Беріша відкрив рахунок у матчі, проте ще до перерви встигли відмітитися Жоау Канселу та Бенжамен Павар, який оформив еффективний дуплет, а четверту цеглинку доклав Сане. Оборона гостей нагадувала дуже неякісне сито, яке пропустило ще раз у другій половині зустрічі.

Альфонсо Девіс забив вперше з лютого 2021 року у чемпіонаті, а з жовтня взагалі.

Гості скоротили відставання у рахунку, проте кого це хвилює, коли остаточно дербі було програно.

Рурське дербі не виявило переможця

Поєдинок у Гельзенкірхені став сотим в історії "Матері всіх дербі", а Боруссія не переграла Шальке й не зуміла порівнятися очками з конкурентом.

Кобель – Вольф, Гуммельс, Шлоттербек, Рюерсон – Геррейру, Джан, Беллінгем – Мален (Рейна, 80), Аллер (Модест, 80), Байно-Гіттенс (Дауд, 68)

Ферманн — Брюннер, Йосіда, Йенц, Матрічані — Айдин (Мор, 74), Крал, Краус (Баланта, 74) — Саласар (Караман, 68), Фрай (Теродде, 74), Бюльтер

Гарна наша пісня й нова, як-то кажуть. Наразі дортмундці все ще не вміють тримати удар. Не відомо, що переважило у цьому, чи поразка минулого вівторку з Челсі у Лізі чемпіонів, чи кадрові втрати деяких лідерів, проте грати так на полі аутсайдера та ще й у такому принциповому виїздному поєдинку – це провал. Боруссія виглядала краще й переконливіше у певних відрізках матчу, але цього замало для перемог в подібних зустрічах із не дуже вдалим контекстом. Повинно бути щось більш вагоміше.

Хуммельс у стартовому складі точно був потрібен враховуючи зігранність зв'язки Зюле та Шлоттербека у парі в центрі, Джан та ко зіграли непереконливо і виглядали надто непередбачувано у найгіршому значенні цього слова. Прості обрізки під пресингом і без відбувалися на перманентній основі, в одному з епізодів господарі лише дивом вибачили гостей, коли Салазар пробив вище воріт після обрізки Матса й виходу фактично на побачення із Маєром.

Дортмунд забив розкішні індивідуальні голи, проте коли ти допускаєш такі помилки, а твій воротар не відповідає елітному рівню, про що можна говорити. Маєр слабкий на виходах з воріт, постійно застрягаючи у напівпозиції, з реакцією в нього також є проблеми і постає логічне питання – навіщо було відпускати з клубу того ж Марвіна Хітца, якщо підписали вікового та слабішого воротаря з представника другої ліги.

Втрати Брандта та кількох інших гравців виглядають дуже серйозними і хто б міг подумати нещодавно, що йому вдасться стати настільки визначальним елементом у клубі. А ось Беллінгему варто б задуматися про власну гру після невдалих виступів у двох важливих протистояннях.

Словом, відстань від Баварії збільшилася й попереду спершу Кельн, а потім поїздка у Мюнхен. Можливо, за підсумками згаданих поєдинків визначиться майбутній чемпіон країни.

- Бохум можна назвати доволі непередбачуваною командою цього сезону. Команда програла чотири матчі чемпіонату поспіль з рахунком 0:10, а потім несподівано переграла Кельн (2:0). Звісно, назвати це сенсацією не вийде, бо хлопці Штеффена Баумгарта зараз виглядають дуже непереконливо, проте факт тріумфу команди Реновіа Штадіону помітний. Захист гостей зіграв просто блискуче, а обидва голи прийшли на кожен з таймів. Спершу Кевін Штьогер реалізував пенальті, а далі сталася блискуча комбінація, яку завершив Ерхан Машович.

- Штутгарт зумів вирвати нічию в Айнтрахта (1:1). Себастьян Роде класно закрутив м'яч у дальній кут, а потім Сілас чітко пробив у дальній без шансів для воротаря Траппа.

- Герта розписала мирову вдома з Майнцом (1:1). Берлінці відкрили рахунок з пенальті, проте далі Ажорк класно закрутив м'яч без шансів для ворожого голкіпера.

- Лейпциг вдома розгромив Гладбах (3:0). У першому таймі Алассан Плеа не реалізував пенальті, а в другій половині Тімо Вернер потужним пострілом під поперечину відкрив рахунок, а далі Еміль Форсберг з пенальті та удар після кутового Йошко Гвардіола.

- Фрайбург після невдалого виїзду до Турину переграв Гоффенгайм (2:1). Шварцвальдці піднялися у зону Ліги чемпіонів, а зінсхаймці опустилися у зону вильоту. За колектив Штрайха радісно, за суперників не дуже. Справа не в симпатіях до команди, а в тому факті, що вона нещодавно грала у головному єврокубку та боролася за високі місця у чемпіонаті, а зараз ризикує вилетіти. Дітмару Хоппу потрібно щось терміново робити, можливо, не йому, а комусь з представників клубу.

- Баєр впевнено переграв Вердер (3:2). Діючим обличчям знову став один з лідерів команди Фрімпонг, який оформив 1+1, а другий м'яч бременці провели вже за негативного рахунку 1:3, отже леверкузенці поступово йдуть вгору у таблиці і мають чудові шанси поборотися принаймні за Лігу Європи, тому що конкуренти у лізі доволі нестабільні.

- Уніон остаточно втратив шанси здобути чемпіонство, зігравши внічию із міцним Вольфсбургом та відставши від суперників на велику кількість очок (1:1). Не даремно у оглядах туру я писав, що задачею берлінців є саме місце у Лізі чемпіонів. Наразі у другому євротурнірі команда має чудові шанси пройти Юніон з Сент-Жіллуаза й дістатися історичного чвертьфіналу, проте витягнути перегони у двох турнірах буде важкувато. Потрібно розставляти пріоритети. Окремо варто відзначити зимового новачка клубу Юрановіча. Йосип відмічається результативною дією фактично кожен матч.

- Бохум отримав свій перший пенальті в Бундеслізі цього сезону – до цього туру він залишався єдиною командою у чемпіонаті, яка не отримувала пенальті на свою користь.

- Кельн пропустив у перші 15 хвилин гри в дев'ятий раз цього сезону. Лише Штутгарт має гірший результат у цьому відношенні.

- Франкфурт забив 46-й гол у сезоні — більше, ніж за весь попередній (45).

- Тренер Штутгарта Бруно Лабаддіа залишається непереможним у Франкфурті — здобувши чотири перемоги та три нічиїх.

- Беріша забив у всіх чотирьох змаганнях проти Баварії (окрім німецьких турнірів також забивав в Лізі чемпіонів за Зальцбург).

- Павар забив шість голів у всіх турнірах сезону-2022/23 (три в Бундеслізі), що є його особистим рекордом за один сезон.

- Герта не програє у всіх 10 матчах, в яких вона виходила вперед цього сезону (п'ять перемог, п'ять нічиїх).

- Незважаючи на те, що він прибув лише в січні, лише четверо товаришів по команді забили більше Ажорка за Майнц в Бундеслізі цього сезону.

- Форсберг реалізував 15 зі своїх 17 пенальті в Бундеслізі, а також попередні шість пенальті поспіль.

- Гладбах пропустила 74 пенальті в історії Бундесліги. Лише бременський Вердер пропустив більше.

- Кенан Караман забив ворота вперше з 27 травня 2020 року, коли він забив у переможному матчі дюссельдорфської Фортуни з рахунком 2:1 проти Шальке.

- Дортмунд не зміг виграти в Бундеслізі вперше цього року, і цей результат завершив серію з восьми поспіль успіхів у лізі.

- Еггештайн забив свій перший гол у сезоні, а попередній гол у Бундеслізі відбувся 14-го туру сезону-2021/22.

- Гоффенгайм встановив новий рекорд за кількістю послідовних поразок у Бундеслізі (вісім).

- Цього сезону підопічні Хабі Алонсо забили 26 голів у другому таймі у вищому дивізіоні Німеччини – це загальний рекорд ліги.

- Маючи 43 голи цього сезону, Вольфсбург зрівнявся зі своїм загальним показником за всю кампанію-2021/22.

- Уніон вперше забив у Вольфсбурзі.

Себастьян Роде (Айнтрахт Франкфурт)

Людовік Ажорк (Майнц)

Тімо Вернер (Лейпциг)

Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд)

Рафаель Геррейру (Боруссія Дортмунд)

Мітчелл Баккер (Баєр)

Жоау Канселу / Бенжамен Павар / Лерой Сане (Баварія Мюнхен) – 1+1 / 2+0 / 1+1

Рафаель Геррейру (Боруссія Дортмунд) – 1+1 в дербі

Ніклас Фюллькруг (Вердер) – 1+1 проти Баєра

Джеремі Фрімпонг (Баєр) – 1+1 з Вердером



