Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 17 березня 2023 року, 21:30.

Менхенгладбахська Боруссія у рамках двадцять п’ятого туру німецької Бундесліги на власному полі боролась проти бременського Вердера за місце поблизу екватора турнірної таблиці.

Незважаючи на рівну кількість очок у команд перед початком зустрічі, у очному протистоянні "жеребці" на власному полі взяли гру під контроль, тоді як суперникам залишалось лише відбиватись від атак.

У першому таймі гостям удалось уникнути пропущених м’ячів, однак після перерви Маркус Тюрам усе ж таки відкрив рахунок.

Але відносно швидко Марвін Дукш вирівняв стан справ на табло, що йому довелось зробити потім знову під завісу гри у відповідь на результативний постріл Флоріана Нойгауса.

У підсумку, жодна з команд не зрушила зі своєї вихідної позиції.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Боруссія М — Вердер у 25 турі Бундесліги:

Боруссія М — Вердер 2:2

Голи: Тюрам, 48, Нойгаус, 73 — Дукш, 65, 89

Боруссія М: Омлін — Скаллі, Елведі, Ітакура, Нетц — Коне, Крамер — Гофманн, Нойгаус, Штіндль (Вольф, 85) — Тюрам (Плеа, 76).

Вердер: Центнер — Кьяродія (Б’юкенен, 63), Піпер, Штарк — Вайзер, Стаге (Дінкчі, 87), Шмідт (Шмід, 63), Груєв (Філіпп, 81), Юнг — Дукш, Фюллькруг.

Попередження: Нойгаус — Вайзер.