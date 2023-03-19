Німеччина

Команда Крістіана Штрайха не змогла здобути три бали у важкому виїзному матчі.

У рамках 25 раунду німецької Бундесліги Фрайбург у гостях зустрічався з Майнцем.

Гості забили на 55 хвилині гри. Автором результативної передачі став Грегоріч, а взяття воріт на свій рахунок записав Доан. Але на 90+6 хвилині Майнц зміг зрівняти рахунок завдяки влучному пострілу від Онісіво.

Фрайбург займає 4 сходинку у таблиці чемпіонату Німеччини з 46 балами в активі. Майнц — дев'ятий з 37 балами.

Майнц — Фрайбург 1:1

Гол: Онісіво, 90+6 — Доан, 55

Майнц: Центнер — Ганче-Ольсен, Белль, Фернандеш (Кор, 75), да Коста (Відмер, 67), Касі — Баррейро (Баркок, 67), Штах, Лі (Вайпер, 75), Інгвартсен (Онісіво, 60) — Аджорк.

Фрайбург: Флеккен — Гульде, Гінтер, Кюблер (Шмідт, 85), Гюнтер, Сільділлья — Гофлер, Еггештайн (Кайтель, 90+3), Гріфо (Гелер, 75), Доан (Вайсгаупт, 85) — Грегорич (Петерсен, 90+3).

Попередження: Гульде, Гінтер, Аджорк, Касі.