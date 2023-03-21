Німеччина

Ветеран франкфуртців продовжить виступи за клуб.

Айнтрахт Франкфурт у Twitter оголосив продовження контракту із Макото Хасебе.

Угоду підписано ще на один сезон.

Таким чином, японець буде проводити десяту кампанію у складі німецької команди.

Хасебе є справжнім ветераном у Бундеслізі.

У 2008 році в якості вільного агента поповнив ряди Вольфсбурга, з яким рік потому сенсаційно завоював чемпіонський титул, далі стався короткотривалий вояж до Нюрнберга і влітку 2014 року центральний захисник японської збірної зі 114 матчами в активі перейшов у клуб з Франкфурта.