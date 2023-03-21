Ветеран франкфуртців продовжить виступи за клуб.
Макото Хасебе - Getty Images
21 березня 2023, 11:40
Айнтрахт Франкфурт у Twitter оголосив продовження контракту із Макото Хасебе.
Угоду підписано ще на один сезон.
Таким чином, японець буде проводити десяту кампанію у складі німецької команди.
Хасебе є справжнім ветераном у Бундеслізі.
У 2008 році в якості вільного агента поповнив ряди Вольфсбурга, з яким рік потому сенсаційно завоював чемпіонський титул, далі стався короткотривалий вояж до Нюрнберга і влітку 2014 року центральний захисник японської збірної зі 114 матчами в активі перейшов у клуб з Франкфурта.