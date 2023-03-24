Німеччина

Клуб підтвердив нещодавні чутки від ЗМІ та інсайдерів.

Мюнхенська Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про звільнення Юліана Нагельсманна з посади головного тренера.

Це рішення прийняли генеральний директор Олівер Кан і член правління Хасан Саліхаміджич після консультації з президентом клубу Гербертом Хайнером. Разом з Нагельсманном також були звільнені помічники тренера Діно Топпмеллер, Беньямін Глюк і Ксавер Земброд.

35-річний Нагельсманн прийшов до мюнхенської Баварії влітку 2021 року та виграв титул чемпіона Німеччини у своєму першому сезоні, а також Суперкубок Німеччини у 2021 та 2022 роках.

На посаду головного тренера Баварії офіційно призначили Томаса Тухеля, який перебував без контракту.

Тухель підписав угоду із "роттен" до 30 червня 2025 року. Його перше тренування із футболістами відбудеться 27 березня.

Останнім клубом Тухеля був лондонський Челсі. Також він працював із Майнцем, Боруссією Дортмунд та ПСЖ.