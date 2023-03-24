Німеччина

Фахівець висловився про зміну тренера в клубі.

Член правління мюнхенської Баварії Хасан Саліхаміджич прокоментував звільнення Юліана Нагельсманна с посади головного тренера клубу.

"Це було найскладніше рішення для мене за час, відколи я став членом правління зі спорту мюнхенської Баварії. У мене були відкриті, довірливі, дружні стосунки з Нагельсманном з першого дня.

Я шкодую, що клуб звільним Юліана. Але після ретельного аналізу спортивного розвитку нашої команди, особливо з січня і з урахуванням досвіду другої половини попереднього сезону, ми вирішили звільнити його.

Я дуже вдячний Юліану за те, що він зробив для ФК Баварія, і бажаю йому всього найкращого", — сказав Саліхаміджич.

Раніше рішення звільнити Нагельсманна прокоментував Олівер Кан. Нагадаємо, що Томас Тухель офіційно замінив Юліана Нагельсманна.