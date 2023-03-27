Німеччина

Футболіст Баварії та збірної Канади поскаржився на самотність.

Канадський фланговий захисник мюнхенської Баварії Альфонсо Девіс продовжує прогресувати в сподіванні допомогти національній команді добре виступити на домашньому чемпіонаті світу-2026, а також просунути свій клуб ближче до чергової в історії перемоги в Лізі чемпіонів УЄФА.

Зрозуміло, що для цього 22-річного виконавцю доводиться присвячувати більшість власного часу на щоденні тренування, які інколи змінюються на офіційні матчі, тоді як щодо організації дозвілля в футболіста є певні скарги.

"Стає трохи не по собі, коли після тренувань нічого робити. Особливо гостро це відчувається, коли всі друзі мають власну роботу.

Життя професійного футболіста здається комусь таким чудовим для відпочинку та отримання насолоди, але інколи так буває, що після тренувань тобі й робити нічого.

У Мюнхені я відчуваю себе самотнім, оскільки поруч зі мною немає родини, а з дівчиною ми мешкаємо окремо один від одного. У мене є, напевно, усього десь п’ять друзів.

Ось такий я — популярний невдаха", — заявив канадський виконавець.

У поточному сезоні на рахунку Девіса 32 матчі, три голи та вісім гольових передач.