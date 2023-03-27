35-річний фахівець може очолити "шпор".
ЮЛІАН НАГЕЛЬСМАНН, GETTY IMAGES
27 березня 2023, 11:39
Юліан Нагельсманн може очолити Тоттенгем після закінчення сезону, повідомляє журналіст Іан Ейбрагамс.
За його інформацією, 35-річний німець – фаворит на посаду головного тренера "шпор", яку до кінця травня займатиме Крістіан Стелліні.
Стелліні тимчасово очолив Тоттенгем після відставки Антоніо Конте. Раніше минулого тижня Нагельсманна звільнили з Баварії.
Зазначимо, що після 28 матчів Тоттенгем посідає четверте місце у Прем'єр-лізі.