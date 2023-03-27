Німеччина

35-річний фахівець може очолити "шпор".

Юліан Нагельсманн може очолити Тоттенгем після закінчення сезону, повідомляє журналіст Іан Ейбрагамс.

За його інформацією, 35-річний німець – фаворит на посаду головного тренера "шпор", яку до кінця травня займатиме Крістіан Стелліні.

Стелліні тимчасово очолив Тоттенгем після відставки Антоніо Конте. Раніше минулого тижня Нагельсманна звільнили з Баварії.

Зазначимо, що після 28 матчів Тоттенгем посідає четверте місце у Прем'єр-лізі.