Німеччина

Карім під питанням на важливий матч у Мюнхені.

Карім Адеємі відчув біль на тренуванні Боруссії напередодні важливого матчу проти Баварії та може не зіграти — повідомляє журналіст Свен Вестершульце.

Нещодавно гравець тільки но відновився після травми.

Її він отримав у поєдинки проти Герти у лютому і з тих пір поступово відновлювався.

Боруссія сподівається, що він буде готовий зіграти у Мюнхені, проте наразі жодних гарантій немає.

Цього сезону на рахунку талановитого німця, який помітно додав у другій частині цієї кампанії, 6+3 в усіх можливих турнірах.