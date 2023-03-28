Німеччина

Австрійський хавбек продовжить кар'єру у мюнхенському гранді.

Центральний півзахисник Лейпцига Конрад Лаймер наприкінці цього сезону стане гравцем мюнхенської Баварії на правах вільного агента.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, призначення Томаса Тухеля на посаду головного тренера "червоних" замість Юліана Нагельсманна ніяк не вплине на перехід 25-річного австрійця, контракт якого з "биками" спливає влітку цього року.

Лаймер підписав попередню угоду з Баварією ще у січні, тому він точно переїде до Мюнхена — залишається лише офіційне оголошення від німецького гранду.

У поточному сезоні Конрад Лаймер провів за Лейпциг 18 поєдинків, у яких він забив два голи та віддав одну результативну передачу.