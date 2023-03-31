Де і коли дивитись центральний поєдинок 26-го туру чемпіонату Німеччини.
Баварія - Боруссія Дортмунд, getty images
31 березня 2023, 17:54
У суботу, 1 квітня, в центральному матчі 26-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія зустрінеться з дортмундською Боруссією та намагатиметься повернути собі лідерство в турнірній таблиці.
Гра пройде у Мюнхені на Альянц Арені. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.
У прямому ефірі матч буде доступний на платформі Setanta Sports. Гру також покаже телеканал Setanta Sports. Його можна знайти на платформі MEGOGO.
У минулому матчі між Баварією та Боруссією Дортмунд, який відбувся у жовтні минулого року, фінальний свисток зафіксував нічию 2:2.