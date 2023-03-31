Німеччина

Завершився поєдинок чемпіонату Німеччини.

Коло-Муані проти футболіста, який мовчить, Getty Images

Коло-Муані проти футболіста, який мовчить, Getty Images

У рамках 26 раунду німецької Бундесліги Айнтрахт у Франкфурті приймав Бохум.

На 14 хвилині гості змогли відкрити рахунок. Асано опинився у штрафному майданчику, отримав м'яч та увігнав його у лівий кут воріт Траппа.

Проте незабаром Айнтрахт, який підходив до гри у статусі фаворита, відігрався після пенальті. Реалізував 11-метровий удар Коло-Муані, забивши 12 м'яч у сезоні.

Айнтрахт залишився на шостій сходинці у таблиці чемпіонату Німеччини, а Бохум — на 14 позиції.

Айнтрахт — Бохум 1:1

Голи: Коло-Муані, 22 — Асано, 14

Айнтрахт: Трапп — Якич, Хасебе, Ндіка, Бута, Макс — Роде (Камада, 74), Соу, Борре, Гьотце (Аларіо, 79)- Коло-Муані.

Бохум: Ріманн — Хайнц (Ламбропулос, 84), Машович, Ордець (Щлоттербек, 63), Стафілідіс — Лосілла, Штегер (Цоллер, 84), Остергаге, Асано (Брошінські, 85) — Хофманн, Антві-Аджей.

Попередження: Соу, Лосілла, Ордець, Борре, Якич.