Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Бундесліга продовжує крокувати до свого завершення. Дер Классікер, несподівана поразка Лейпцига та інші.





Дер Классікер

Головна битва сезону очікувалася з нетерпінням. Боруссія підходила до протистояння в статусі лідера чемпіонату із пунктом відриву у таблиці. Баварія входила у дуель з тренером, який змінив попереднього наставника. Передбачити події в такому контексті було дуже складно і непередбачувано, проте деякі аспекти все ж можна було спрогнозувати наперед.

Зоммер — Павар, Упамекано, де Лігт, Девіс (Канселу, 80) — Кімміх, Горецка (Гравенберх, 86) — Коман (Мусіала, 80), Мюллер (Гнабрі, 69), Сане — Чупо-Мотінг (Мане, 68)



Кобель — Вольф, Зюле, Шлоттербек (Хуммельс, 44), Раєрсон (Озджан, 46) — Брандт, Беллінгем, Джан, Геррейру, Ройс (Дауд, 60) — Алле (Мукоко, 61)

Едін Терзіч додав своїй команді балансу, проте золота середина все ще не знайдена. В нього є дві очевидні крайнощі. Або Дортмунд виглядає якісно у захисті в деяких окремих матчах, або влаштовує більш відкритий футбол. Чогось посередині, що може зв'язати обидва сценарії гри, наразі далі не знайдено. Із Сіті низький блок непогано працював, проте з Челсі була трохи інша картина. Насичення центру поля і два ешелони, але більш сміливе розташування гравців. Звісно, швидкість у центральних захисників Боруссії не доволі солідному рівні і цим можна користатися, з іншого боку є банальний контекст – деякі елементи цього пазлу не відповідають подібним задачам. Все має працювати як годинник для того, щоб використовувати таку сміливу схему проти сильних суперників, котрі вміють наказати на відкритому просторі, створивши купу серйозних проблем.

У Мюнхені знову був більш сміливий варіант розташування, формація команда була незмінною в матчах топового рівня цього сезону – 4-5-1 з насиченням центру поля. Дві проблеми. Перша полягає в занадто атакувальному напрямку даної формації, тому що Беллінгем та Геррейру не дуже то й якісно працюють у руйнуванні, Ройс вже не тягне фізичні навантаження на такому рівні самовіддачі весь матч, отже фактично центр поля віддавався на відкуп єдиному опорнику Джану. Німець більш добре виглядає на м'ячі, покривати настільки величезний простір самотужки для нього дещо важке завдання і саме тому логічним бачився варіант з Озджаном поряд із його практично повним тезкою за прізвищем. У другому таймі Терзіч все ж таки випустить турка на поле, опустивши португальця у захист, втім це буде за розгромного рахунку і переконатися в ефективності цієї пари на дистанції цілого поєдинку не вдасться.

Ще одне важливе питання полягало в плані на гру Томаса Тухеля, який буквально за декілька днів до цього протистояння прийшов у Баварію. Було більш менш зрозуміло те, що німець навряд чи зіграє у три захисника, як це активно було за Нагельсманна, проте спрогнозувати якісь глобальні зміни було важко. Їх фактично і не було. Можна виділити тільки дві головні – 4-2-3-1, канонічні ще за часів Фліка та найбільш підходящі цьому основному складу, Лерой Сане на позиції справа в якості вінгера, а не в ролі схожій на одного з інсайдів ближче до центру поля. Тобто, жодного велосипеду Мюнхен не вигадав.

Були питання щодо Вольфа, якого могли активно напружувати Девіс й Коман. Особливо в разі здвоювання флангу. Проте цього не сталося і більшу частину зустрічі захисник рурців перебував фактично один на своєму фланзі, а суперник не надто й тиснув на цю зону і скоріше всього робив це конкретно свідомо. Якби Маріус швидше приймав рішення з м'ячем і відчував синергію з власними партнерами, з цього могла вийти небезпека, проте дуже часто він занадто довго готував передачу чи оцінював епізод і в підсумку баварцям вдавалося спокійно готуватися до його наступних дій.

Перший гол прийшов з протилежного флангу і варто дати ремарку, що звинувачувати Кобеля в пропущеному голі можна, проте варто оцінювати увесь епізод детально. Ситуація виникла після високого розташування захисної лінії й неправильної орієнтації корпуса від Раєрсона, який перебував в такому положенні, що якби навіть хотів, не зміг би різко змінити напрямок руху і зреагувати на відкривання Лероя Сане. Помилка Грегора – це наслідок даного моменту. Тому можете сміливо завершувати розмову з тими людьми, котрі будуть казати про Кобеля в контексті слабкого воротаря і головного винуватця цієї поразки. Я не розумію, як можна говорити щось подібне про людину, яка численні рази рятувала Боруссії важливі пункти на протязі двох сезонів і помітно зміцнила пост номер один в клубі.

Томас Мюллер після матчу на флеш-інтерв'ю розповів деталь, що дортмундці були засмучені та пригнічені цим голом та декілька разів згадували про це на протязі мюнхенського поєдинку. Потрібно було сконцентруватися на відіграші та психологічно тримати удар. Замість цього сталося щось незрозуміле. Двічі після першого голу господарям вдалося вразити ворота гостей, спершу після кутового із традиційною заготовкою Тухеля, потім після дальнього удару й сейву Грегора Кобеля.

В другому таймі Терзіч вирішив зробити декілька змін, проте сценарій матчу вже був не на користь його команди, котра змушена була відіграватися, тобто, ризикувати і віддавати супернику багато вільного простору. Баварія вміє користатися цим надто грамотно, щоб сподіватися на успішність подібного плану, і два забитих м'ячі Джана та Донніела Малена лише підсолодили гіркоту поразки. До речі, Малена можна було випустити раніше, тому що Себастьен Алле провалив гру і окрім нереалізованого моменту у таймі номер два нічим особливим не запам'ятався. Був не помітним також й Брандт.

Стався також четвертий гол авторства Комана, коли Маріус Вольф наче й вертів головою по ходу того епізоду, проте якимось чином дозволив супернику обігнати його і забити. Буває, такі матчі трапляються в кожного.

Боруссія потрапила у максимально невдалий контекст матчу, коли змушена була відіграватися відносно рано й зміна плану не принесла очікуваного ефекту. Слабкий матч, який Дортмунд фактично віддав сам і нав'язати потужну боротьбу принциповому супернику не зміг. Образливо, що опонент не виглядав настільки потужно, скільки погано виглядали рурці. Вдома вдалося створити більше проблем, проте комплекс мюнхенського стадіону далі висить у повітрі і вдіяти щось із цим не вдається.

Чемпіонська гонка все ще триває, не потрібно слухати численних експертів, котрі в унісон продовжують розповідати, як Тухель одним матчем виграв чемпіонат. Врешті-решт, в Бундеслізі є також 32 матчі з іншими суперниками окрім двох очних протистоянь і чемпіонство на дистанції здобувається саме в них. Проте ситуація помітно гірша і враховуючи календар непередбачувана. Побачимо, що трапиться в матчах у кубку й проти Уніона.

- Айнтрахт не зміг вдома обіграти Бохум (1:1). Гості відкрили рахунок після розіграшу аута, господарі відігралися з пенальті, проте старання Коло Муані та компанії були знешкоджені Мануелем Ріманном та компанією.

- Гарячий матч вийшов на стадіоні Вольфсбурга, де місцевий клуб приймав гостей з Баварії Аугсбург (2:2). Головний хайлайт – автогол Арнольда (пробив по воротах головою краще багатьох статусних форвардів) та його незабитий пенальті. Арнольд став лише третім гравцем, який забив автогол і не забив пенальті в грі Бундесліги після Штефана Кунца в 1991 році та Маріо Баслера в 2000 році. Трішке пізніше він реабілітувався асистом, проте цього було замало, щоб здобути домашню перемогу. Енріко Маасен налаштував команду на дуже правильну хвилю, втім здобути першу вікторію на виїзді їй знову не вдалося. Хоча, коли заряджений після виклику до збірної Німеччини Мергім Беріша зробив рахунок 2:0 здавалося, що негативна серія нарешті перерветься. Фелікс Нмеча був проти, чітко спіймавши на помилці Рафала Гікєвіча, цього разу забити головою господарям вдалося вже у правильні ворота.

- Головна сенсація туру сталася у Майнці, де місцевий колектив розгромив Лейпциг завдяки голам Інгвартсена, Ажорка та Кора (3:0). Команда з Могунції є доволі непоступливим суперником для саксонців і регулярно відбирає в них очки. Звісно, бувало й трохи навпаки, коли "бики" перемагали "карнавальників" 8:0 чи 5:0, проте статистика цього протистояння з моменту підвищення у класі до першого дивізіону фавориту вдалося обіграти опонента лише у половині з 14 зустрічей. Початок року вийшов багатообіцяючим для Розе та його хлопців і здавалося, що подібна серія буде тривати довго, втім нинішні результати дуже серйозно ставлять запитання щодо потрапляння до Ліги чемпіонів наступного сезону, а виїздну поразку з Сіті згадувати тут не будемо.

- Уніон розгромив Штутгарт вдома (3:0). Забити вдалося по перерві і красива перемога дозволила піднятися на третю сходинку і скоротити відставання від лідерів (до речі, одне взяття воріт записав на свій рахунок Генкі Харагучі, колишній гравець цього клубу, щоправда, забив японець саме у власні ворота). За чемпіонство сподіватися вельми дивно, а ось завдання втриматися у зоні Ліги чемпіонів виглядає все більш реальним. Це потенційно не найсильніший представник від Німеччини, який колись виступав у головному єврокубку, проте й показати себе з найкращого боку також здатен.

- Фрайбург знову втратив мінімальну перевагу та не зумів виграти в матчі. Цього разу подібний трюк провернула Герта (1:1). Вінченцо Гріфо далі у своєму репертуарі, тобто продовжує дивувати публіку гольовими діями зі стандартів, а ось гол після виходу сам на сам Нганкама претендує на статус трафарету, як потрібно реалізовувати подібні моменти.

- Шальке вдома програв Баєру, який здобув впевнену перемогу (3:0). Цікаво, що на момент призначення у клуб Алонсо леверкузенців та гельзенкірхенців розділяло буквально декілька очок й обидва клуби були або в, або поряд з зоною прямого вильоту. Це черговий раз доводить те, що прихід легендарного іспанця пішов клубу на користь і він прогресує доволі стрімкими темпами. Не відомо, як буде наступного сезону, часом такі проекти швидко тануть після короткотривалого тріумфу, подібне було хоча б з Сеоане, проте подивимося. Хотілося би бачити традиційного стабільного учасника єврокубків.

- Дербі Рейну завершилося доволі несподіваним чином. Хоча нинішня форма Боруссії Менхенгладбах та втрата очок із Кельном не повинна сильно дивувати (0:0). Свої моменти обидві команди створили. Раджу вам переглянути сейви нового голкіпера колективу Даніеля Фарке Йонаса Омліна. Зоммер віддав корону топового воротаря іншому представнику Швейцарії. Це перша нульова нічия між Гладбахом та Кельном після їхньої нічиєї 0:0 у Кельні 21 вересня 2014 року.

- Вердер вдома програв Гоффенгайму, який нарешті починає рухатися вгору таблицею (2:1). Обидва голи були забиті після точних ударів головою.

- Франкфурт виграв попередні п’ять домашніх зустрічей з Бохумом у всіх змаганнях до вечора п'ятниці.

- Це була перша нічия Томаса Леча в Бундеслізі в його 19-му матчі в турнірі.

- Зараз Вольфсбург не виграє в крайніх п’яти матчах Бундесліги на домашньому полі (3 нічиїх, 2 поразки).

- Аугсбург забив на другій хвилині гри в другому матчі поспіль на виїзді (після поразки 3:5 від мюнхенської Баварії).

- Лейпциг пропустив три голи вдома в матчі Бундесліги вперше з листопада 2021 року.

- Майнц вперше виграв на виїзді Лейпциг після однієї нічиї та п'яти поразок у попередніх матчах.

- Уніон є єдиною командою, крім мюнхенської Баварії, яка досі не перемагає вдома в цьому сезоні Бундесліги (9 перемог, 4 нічиїх).

- Штутгарт не виграв у 23 матчах Бундесліги на виїзді, починаючи з перемоги над Вольфсбургом 11 грудня 2021 року з рахунком 2:0.

- Герта перервала серію з восьми виїздних поразок поспіль у Бундеслізі.

- Гріфо забив 13 із 39 голів Фрайбурга в Бундеслізі цього сезону. Більшою часткою може похвалитися лише Ніклас Фюллькруг з Вердера (15 із 39).

- Вірц відзначився своїм першим голом у другій половині сезону. Це його перший м'яч у чемпіонаті з 12 лютого 2022 року.

- Шальке перша команда в історії Бундесліги, яка опинилася в кінці турнірної таблиці наприкінці першого кола, але не програвала в перших восьми матчах другого кола.

- Мюллер забив свій третій дубль у Классікері. Лише Роберт Левандовські (8) і Герд Мюллер (4) зробили більше дублів у даному протистоянні.

- Дортмунд не вигравав баварців на виїзді в Бундеслізі з квітня 2014 року.

- Це був лише третій сухий матч для Кельна вдома в чемпіонаті цього сезону.

- У вищому дивізіоні Гладбах зараз грає п’ять матчів без перемог (3 нічиїх, 2 поразки).

- Крамаріч забив у двох іграх Бундесліги поспіль вперше з травня 2021 року.

- Вердер пропустив два м'ячі головою за три хвилини після того, як до цього пропустив лише три голи головою в 25 іграх.

Людовік Ажорк (Майнц)

Вінченцо Гріфо (Фрайбург)

Доніелл Мален (Боруссія Дортмунд)

Мусса Діабі (Баєр) – два асисти у матчі проти Шальке

Томас Мюллер (Баварія) – дубль Дортмунду



