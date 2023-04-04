Завершився поєдинок Кубку Німеччини.
Айнтрахт, Getty Images
04 квітня 2023, 20:53
У рамках чвертьфінального матчу Кубку Німеччини Айнтрахт у Франкфурті змагався із берлінським Уніоном.
Дуже вдало господарі розпочали матч. На 11 хвилині Маріо Гьотце віддав передачу на Рандаля Коло Муані, який пробив ефектно під праву стійку — 1:0.
Минула лише мить, яка рахунок вже став 2:0. І знову спрацювала та ж сама зв'язка Гьотце — Коло Муані. Маріо асистував, Рандаль забивав.
За сім хвилин Рафаель Борре зробив рахунок 3:0, але рефері, подивившись VAR, гол скасував.
Айнтрахт Ф — Уніон 2:0
Голи: Коло Муані, 11, 13
Айнтрахт: Трапп — Якич, Хасебе, Ндіка, Бута (Діна, 78), Макс — Роде (Аларіо, 78), Соу, Борре (Камада, 67), Гьотце — Коло Муані (Ааронсон, 87).
Уніон: Грілль — Лейте (Єкель, 46), Конхе, Доехі, Юранович, Тріммель — Хедіра, Габерер (Міхель, 46), Сегуїн (Торсбю, 46) — Беренс (Сібачо, 60), Бекер (Левелінг, 75).