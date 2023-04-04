Німеччина

Завершився поєдинок Кубку Німеччини.

У рамках чвертьфінального матчу Кубку Німеччини Айнтрахт у Франкфурті змагався із берлінським Уніоном.

Дуже вдало господарі розпочали матч. На 11 хвилині Маріо Гьотце віддав передачу на Рандаля Коло Муані, який пробив ефектно під праву стійку — 1:0.

Минула лише мить, яка рахунок вже став 2:0. І знову спрацювала та ж сама зв'язка Гьотце — Коло Муані. Маріо асистував, Рандаль забивав.

За сім хвилин Рафаель Борре зробив рахунок 3:0, але рефері, подивившись VAR, гол скасував.

Айнтрахт Ф — Уніон 2:0

Голи: Коло Муані, 11, 13

Айнтрахт: Трапп — Якич, Хасебе, Ндіка, Бута (Діна, 78), Макс — Роде (Аларіо, 78), Соу, Борре (Камада, 67), Гьотце — Коло Муані (Ааронсон, 87).

Уніон: Грілль — Лейте (Єкель, 46), Конхе, Доехі, Юранович, Тріммель — Хедіра, Габерер (Міхель, 46), Сегуїн (Торсбю, 46) — Беренс (Сібачо, 60), Бекер (Левелінг, 75).