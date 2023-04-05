Німеччина

Голи Вернера та Орбана принесли "бикам" путівку до наступного раунду турніру.

У рамках чвертьфіналу Кубку Німеччини-2022/23 РБ Лейпциг зійшовся у очному протистоянні з дортмундською Боруссією.

Переможця цієї зустрічі визначили два голи, авторами яких стали нападник "биків" Тімо Вернер та захисник Віллі Орбан.

Завдяки цим забитим м'ячам Лейпциг вибив Дортмунд із Кубка Німеччини та пробився до наступної стадії турніру.

РБ Лейпциг — Боруссія Дортмунд 1:0

Гол: Вернер, 22, Орбан, 90+8

РБ Лейпциг: Бласвіх – Сімакан (Клостерман, 79), Орбан, Гвардіол – Генрікс, Лаймер (Кампль, 86), Айдара, Раум (Гальстенберг, 86) – Собослаї, Ольмо (Форсберг, 70) – Вернер (Сілва, 78)

Боруссія Д: Кобель — Вольф (Мукоко, 46), Зюле, Гуммельс (Модест, 83), Рюерсон — Озджан, Джан, Геррейру — Брандт (Беллінгем, 63), Мален, Ройс (Байно-Гіттенс, 76)

Попередження: Раум, Собослаї – Рюерсон, Беллінгем, Мален, Гуммельс