Німеччина

Фахівець висловився щодо проходу у півфінал Кубку.

Головний тренер Лейпцига Марко Розе прокоментував перемогу над дортмундською Боруссією у рамках чвертьфіналу Кубку Німеччини.

"Моя команда блискуче виконала план, і ми абсолютно заслужили перемогу. Ми хотіли тиснути на них дуже високо на полі, і ми були дуже активними в пресингу.

Ми могли вийти вперед навіть раніше. Перемога над Боруссією — хороша реакція на нашу поразку від Майнца з рахунком 0:3.



Сподіваюся, ми будемо такими ж ефективними в наступній грі. Зараз у нас є кілька днів до поїздки до Берліна. Ми повинні поїхати туди і зробити те, що ми зробили тут.



Ми зараз ми перебуваємо у складній фазі, і нам потрібно привнести певну стабільність у наші виступи", — сказав Розе у коментарі прес-службі.

Відео голів та огляд матчу між Боруссією Дортмунд та Лейпцигом вже доступно на Football.ua.