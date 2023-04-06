Дортмундська Боруссія у чвертьфіналі Кубку Німеччини завітала до Лейпцига.

Тімо Вернер та Віллі Орбан змогли відзначитись голами та вивести Лейпциг в 1/2 фіналу кубкового змагання.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

 

РБ Лейпциг — Боруссія Дортмунд 2:0
Гол: Вернер, 22, Орбан, 90+8

РБ Лейпциг: Бласвіх – Сімакан (Клостерман, 79), Орбан, Гвардіол – Генрікс, Лаймер (Кампль, 86), Айдара, Раум (Гальстенберг, 86) – Собослаї, Ольмо (Форсберг, 70) – Вернер (Сілва, 78)

Боруссія Д: Кобель — Вольф (Мукоко, 46), Зюле, Гуммельс (Модест, 83), Рюерсон — Озджан, Джан, Геррейру — Брандт (Беллінгем, 63), Мален, Ройс (Байно-Гіттенс, 76)

Попередження: Раум, Собослаї  – Рюерсон, Беллінгем, Мален, Гуммельс