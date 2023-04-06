Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Німеччини, що відбувся 5 квітня 2023 року, 21:45.
Лейпциг - Боруссія Д, Getty Images
06 квітня 2023, 00:53
Дортмундська Боруссія у чвертьфіналі Кубку Німеччини завітала до Лейпцига.
Тімо Вернер та Віллі Орбан змогли відзначитись голами та вивести Лейпциг в 1/2 фіналу кубкового змагання.
До вашої уваги відео голів та огляд матчу:
РБ Лейпциг — Боруссія Дортмунд 2:0
Гол: Вернер, 22, Орбан, 90+8
РБ Лейпциг: Бласвіх – Сімакан (Клостерман, 79), Орбан, Гвардіол – Генрікс, Лаймер (Кампль, 86), Айдара, Раум (Гальстенберг, 86) – Собослаї, Ольмо (Форсберг, 70) – Вернер (Сілва, 78)
Боруссія Д: Кобель — Вольф (Мукоко, 46), Зюле, Гуммельс (Модест, 83), Рюерсон — Озджан, Джан, Геррейру — Брандт (Беллінгем, 63), Мален, Ройс (Байно-Гіттенс, 76)
Попередження: Раум, Собослаї – Рюерсон, Беллінгем, Мален, Гуммельс