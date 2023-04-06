Німеччина

Футболіст — про перемогу над Боруссією.

Нападник Лейпцига та автор голу у матчі Кубка Німеччини проти Боруссії Д Тімо Вернер прокоментував перемогу над командою Едіна Терзича.

"Ми почали гру саме так, як хотіли. Не дали створити дортмундцям нічого, і створили собі багато гарних моментів.

Якби ми могли використати їх краще, ми могли б ще у першому таймі вигравали 3:0 або 4:0. Це була хороша гра і справді гарний вечір для нас.

Після поразки з рахунком 3:0 від Майнца ми змогли реабілітуватись перед нами, а також уболівальниками. Сьогодні було все добре — від А до Я. Вболівальники нас гарно підтримали, а ми зіграли в блискучий футбол", — сказав Вернер прес-службі.

Відео голів та огляд матчу між Боруссією Дортмунд та Лейпцигом вже доступно на Football.ua.