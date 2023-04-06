Німеччина

Робота тренера отримала схвальний відгук.

Виконавчий директор РБ Лейпциг Макс Еберл заявив, що клуб готовий запропонувати Марко Розе новий контракт, попри невдачі в Бундеслізі та Лізі чемпіонів.

"Ми хочемо продовжити контракт з Марко Розе, це очевидно", — наводить слова функціонера портал Goal.

Зазначимо, що чинний контракт Розе з РБ Лейпциг діє до червня 2024 року. Він очолив команду в першій половині цього сезону.

Нагадаємо, раніше головний тренер Лейпцига Марко Розе прокоментував перемогу над дортмундською Боруссією у рамках чвертьфіналу Кубка Німеччини.