Німеччина

Колектив Даніеля Фарке наблизився до суперника у турнірній таблиці.

У рамках 27 раунду німецької Бундесліги Боруссія Менхенгладбах вдома приймала Вольфсбург.

Гості непогано розпочали гру та забили гол. Мармуш став його автором, але рефері взяття воріт скасував. Проте Боруссія на 34 хвилині забила у відповідь. І на цей раз гол Нгуму був забитий по правилах.

У середині другого тайму господарі поля збільшили свою перевагу. Плеа зробив навіс у штрафний, а Тюрам головою переграв Кастельса.

Боруссія М завдяки перемозі займає 10 місце з 35 очками. Вольфсбург з 39 балами йде на дев'ятій сходинці.

Боруссія М — Вольфсбург 2:0

Голи: Нгуму, 34, Тюрам, 63

Боруссія М: Омлін — Скаллі (Лайнер, 76), Ітакура, Ельведі, Бенсебаїні — Крамер, Нойгаус, Нгуму (Вольф, 69), Штіндль (Гофманн, 69), Плеа — Тюрам.

Вольфсбург: Кастельс — Отавіу, ван де Вен, Лакруа, Фішер (Гілавогі, 81) — Герхардт (Герхардт, 59), Арнольд (Паредес, 59), Нмеча — Камінські, Сванберг — Мармуш (Вінд, 71).

Попередження: Лакруа