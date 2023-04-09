Німеччина

Мюнхенський клуб готовий заплатити близько 100 мільйонів євро.

Баварія має намір підписати Гаррі Кейна, повідомляє журналіст Педру Алмейда.

За його інформацією, англійський футболіст – головна мета мюнхенської команди на майбутнє літо. Баварія готова викласти за Кейна 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, що контракт Кейна з Тоттенгемом спливає влітку 2024 року.

У поточному сезоні Кейн провів 41 матч за лондонську команду: на його рахунку 25 голів та 4 асисти.