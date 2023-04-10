Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Бундесліга продовжує набирати доволі потужні оберти. Битва лідерів та інші.





Яскравий матч у Дортмунді

Боруссія й Уніон видали чудову футбольну виставу з драматичним накалом.

Кобель — Раєрсон, Зюле, Хуммельс, Геррейру — Адеємі (Байно-Гіттенс, 69), Беллінгем, Джан, Брандт (Озджан, 84), Мален (Ройс, 74) — Алле (Мукоко, 74)

Реннов — Духі, Кнохе (Пантовіч, 84), Єкель — Юранович, Хедіра, Гісельманн — Торсбю (Сегуїн, 62), Габерер (Сібачо, 84) — Бекер (Міхель, 74), Беренс (Левелінг, 62)

Боруссія не мала права помилитися. Після невдачі на Альянц Арені та вильоті з Кубку від Лейпцига сезон ризикує бути остаточно проваленим, хоча ще місяць тому були розмови щонайменше за золотий дубль. Матч у Мюнхені колектив Едіна Терзіча дійсно провалив, в другому випадку стався найгірший матч дортмундців у сезоні й один з найгірших за всі попередні роки. Реакція з Уніоном вийшла доволі непоганою.

У першому таймі гостей просто не було на полі. Господарі тотально домінували на всіх ділянках газону, просто втоптуючи гостей за підтримки рідного стадіону, який підготував черговий розкішний банер. "Für immer Westfalen Stadion" – "Назавжди Вестфаленштадіон". Інколи варто додатково нагадувати гравця про очевидні речі.

Гол забив Доніелл Мален, який на початку гольової атаки блискучим фінтом зумів розвернутися з м'ячем, а далі чітко замкнув технічний простріл від Геррейру. Рафа, до речі, повернувся на лівий фланг захисту. Ні, дана зміна не продиктована свідомим рішенням Едіна Терзіча. Дещо прихворів Маріус Вольф, тому це була скоріше продиктована заміна німцю. Юліан Раєрсон відправився на правий фланг, а після матчу привітався з виїзними фанатами й отримав овацію на свою честь. Колишній гравець клубу все ж таки. Повертаючись до Доні Малена варто відзначити, що форма гравця національної збірної Нідерландів наразі імпонує і можна тихенько сподіватися, що це лише початок його гарної та яскравої гри.

Чого не відняти в нинішнього тренера Боруссії – це допомогу в прогресі багатьох гравців у клубі.

Дортмунд блискуче діяв у пресингу та контрпресингу, мав декілька очевидних нагод, проте лише мінімально вигравав до перерви. Були підозри, що в другій половині подібний темп не втримається. Так і вийшло. Уніон створив перший небезпечний момент і одразу зумів вразити ворота Кобеля. Ніклас Зюле занадто легко дозволив відклеїтися від себе. Хоча варто додати, що з самого початку зустрічі він перебував із "гірчичником" у пасиві, тому змушений був грати обережніше і не завжди активно вступав у боротьбу.

На щастя для рурців та всієї Бундесліги, нажаль для фанатів берлінців, інтрига в чемпіонській гонці продовжується принаймні до одного з наступних турів. Вийшовший на заміну Юссуфа Мукоко чітко скористався дещо фартовою передачею іншого саба Ройса та чітко обвівши голкіпера закотив м'яча у пусті. Далі побіг обійматися до лави запасних із Терзічем.

В підсумку дуже важка перемога, проте інакше навряд чи буде. Градус боротьби за титул та вже сформована після поразки у Класікері роль андердога цієї гонки змушує Боруссію Дортмунд нервувати та здобувати деякі перемоги не завдяки, а всупереч.

Римейк кубкового матчу на користь Баварії

Баварія вдома сенсаційно поступилася у кубковому матчі Фрайбургу в середині минулого тижня, тому реванш вже в рамах чемпіонату очікувався з ще більшим інтересом.

Флеккен — Сільділія (Кюблер, 62), Гінтер, Гульде (Лінгарт, 36), Гюнтер — Еггештайн, Хофлер — Доан (Вайсгаупт, 84), Гріфо (Шаллай, 62) — Грегорич, Гелер (Чон У Ен, 84)

Зоммер — Канселу (Станішич, 89), Павар, де Лігт, Девіс — Кімміх — Сане (Мазраві, 89), Мюллер (Гравенберх, 77), Мусіала (Горецка, 68), Мане — Гнабрі

Вийшло непогано, проте цього разу виграла вже мюнхенська команда. Колектив Штрайха створив багато неприємностей Зоммеру та компанії у контратаках, проте загалом мав не дуже багато шансів.

Мюнхен також не балував багатьма епізодами, втім один з них вдалося реалізувати.

Маттейс Де Лігт після передачі Мусіали забив черговим потужним дальнім ударом у цьому сезоні, хоча й з легким рикошетом від ноги гравця суперника.

Окрім цього, була традиційна в цьому сезоні посередність гостей у атаці. І так, мова не про кількість голів та атакувальні скіли цього клубу, питання в тому, що часто Баварія здобуває перемоги не надто й впевнено. Немає тієї монолитності, що була за Фліка, інколи тиск діючого чемпіона не приносить плоди у вигляді голів і це не може не бентежити фанатів цієї команди.

Попереду Сіті і за відсутності трядуги Чупо-Мотінга та деяких шорсткостей за нового тренера, є певні сумніви в проході до наступної стадії єврокубків.

- Аугсбург вдома програв Кельну (1:3). Рейнці зуміли перемогти вперше з лютого. Гості відкрили рахунок після доволі спірної передачі Шабо, який, здається, тоді перебував у офсайді, відносно швидко Мартель чітко пробив у дальній не без помилки Гікєвіча і на цьому справу було завершено. Баварці програли вдома перший раз за довгий час.

- Баєр з Хабі Алонсо продовжує підйом до єврокубкової зони, цього разу впевнено перегравши Айнтрахт (3:1). Амін Адлі після розкішного сольного проходу відкрив рахунок, далі Мусса Діабі подвоїв перевагу ударов в дальній кут після грамотного пасу у невеличкий коридор між захисниками суперника. Гості наче дещо прийшли до тями і навіть скоротили відставання, проте блискуча контратака із грамотним завершенням Азмуна підвела риску під блискучим матчем господарів.

- В Майнці відбулися неймовірні завершальні хвилини (2:2). Людовік Ажорк відкрив рахунок своїм черговим голом за клуб (більше з моменту підписання цього футболіста у чемпіонаті не забивав ніхто), тим самим відкривши скриньку Пандори. Минуло практично дві хвилини і Вердер забив гол у відповідь. Здавалося, що після взяття воріт у доданий час другого тайму вже нічого не врятує гостей, проте вони зуміли дотиснути господарів вдруге завдяки чіткому пострілу Нікласа Фуллькруга після дотепного пропуску м'яча партнером.

- Лейпциг мінімально здолав Герту та повернувся у зону потрапляння до лігочемпіонської зони (1:0). Єдиний гол після кутового забив Айдара.

- Гладбах вдома обіграв Вольфсбург (2:0). Маркус Тюрам асистував партнеру під технічний удар у дальній, а потім забив сам з близької відстані.

- Штутгарт здобув важку виїзну перемогу проти міцного Бохума (3:2). Два взяття воріт гостям господарі просто подарували, коли спершу захисники в статичному положенні спостерігали за ударом в дотик з воротарської Гірассі, а далі Ріманн невдало зіграв на виході і дозволив Вагноману забити саме переможний гол.

- Гоффенгайм вдома переграв Шальке (2:0). Команда Матараццо ефектно залишила зону прямого вильоту у чемпіонаті.

- Це була перша домашня поразка Аугсбурга у 2023 році після п’яти ігор без поразок.

- Кельн святкував свою першу виїзну перемогу більш ніж за сім місяців, починаючи з вересня.

- Зараз у Адлі три голи в цьому сезоні, що дорівнює особистому рекорду в Бундеслізі.

- Франкфурт не виграв у своїх попередніх восьми виїзних іграх Бундесліги (4 нічиїх, 4 поразки) — це їхнє найдовше очікування з лютого-травня 2018 року під керівництвом Ніко Ковача.

- Це була 50-та гра Терзіча в Бундеслізі на посаді головного тренера. Зараз на його рахунку 32 перемоги, п'ять нічиїх і 13 поразок.

- Тренер Уніону Урс Фішер провів свою 200-у змагальну гру за клуб в якості головного тренера.

- Ця 13-та гра Майнца поспіль із забитим голом дорівнює рекорду клубу у вищому дивізіоні (початок 2012 року під керівництвом Томаса Тухеля).

- Вердер вже має більше очок (32) після 27 ігор, ніж вони мали за весь попередній сезон у Бундеслізі (31, 2020/21), але не виграли в останніх п’яти.

- Вінченцо Гріфо з Фрайбурга провів свій 200-й матч у Бундеслізі.

- Мане забив один зі своїх шести голів у Бундеслізі на сьогоднішній день у першому матчі проти Фрайбурга, але не забивав на виїзді після того, як оформив дубль у Бохумі в 3-му турі.

- У Лейпцига більше перемог проти Герти (12 із 14 ігор), ніж у будь-якої команди Бундесліги, з якою він зустрічався. Вони також виграли всі свої крайні сім ігор у гостях у "старої синьйори".

- Герта має найгірший загальний оборонний результат у другому колі (20 пропущених голів).

- Нгуму забив свій перший гол у Бундеслізі у своєму 14-му матчі в чемпіонаті після переходу в Гладбах минулого літа.

- Поразка Вольфсбурга стала їхньою першою після 22-го туру, і вона завершила серію без поразок у п’яти матчах (2 перемоги, 3 нічиїх).

- Іто забив свій перший гол у сезоні та лише другий гол у Бундеслізі (раніше у домашньому матчі проти Майнца з рахунком 2:1 у листопаді 2021 року).

- Ріманн припустився п’ятої помилки, яка призвела до голу суперника в цій кампанії.

- Олівер Бауманн і Себастьян Руді провели свої 289 матчі в Бундеслізі за Гоффенгайм. Це також була 100-та перемога Руді у вищому дивізіоні, 107-ма Баумана.

- Шальке вперше в сезоні пропустив автогол. Вони також ще не виграли гру, в якій вони поступалися цій кампанії (чотири нічиїх, 14 поразок).

Амін Адлі (Баєр)

Юссуфа Мукоко (Боруссія Дортмунд)

Маттейс де Лігт (Баварія Мюнхен)

Хірокі Іто (Штутгарт)

Флоріан Вірц (Баєр) – дубль асистів у матчі проти Айнтрахта

Юссуфа Мукоко (Боруссія Дортмунд) – переможний гол у ворота Уніона

Маркус Тюрам (Боруссія Менхенгладбах) – 1+1 проти Вольфсбурга

Атака Штутгарта – важлива перемога в контексті боротьби за збереження прописки



