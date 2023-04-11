Німеччина

Угода розрахована до 2026 року.

Юліан Брандт продовжив контракт із Боруссією, повідомив офіційний сайт німецької команди.

26-річний футболіст підписав угоду, яка діятиме до 2026 року. Його попередній контракт із Боруссією був розрахований до 2024 року.

Нагадаємо, що Брандт перейшов до Боруссії з Баєра у 2019 році. З того часу він провів 120 матчів у Бундеслізі, відзначившись 23 голами та 22 асистами.

Зазначимо, що інтерес до Брандта виявляли Арсенал та Тоттенгем.