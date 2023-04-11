Угода розрахована до 2026 року.
Юліан Брандт (ліворуч), фото: ФК Боруссія Д
11 квітня 2023, 17:20
Юліан Брандт продовжив контракт із Боруссією, повідомив офіційний сайт німецької команди.
26-річний футболіст підписав угоду, яка діятиме до 2026 року. Його попередній контракт із Боруссією був розрахований до 2024 року.
Нагадаємо, що Брандт перейшов до Боруссії з Баєра у 2019 році. З того часу він провів 120 матчів у Бундеслізі, відзначившись 23 голами та 22 асистами.
Зазначимо, що інтерес до Брандта виявляли Арсенал та Тоттенгем.