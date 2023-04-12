Німеччина

Команда з чемпіонату Німеччини хоче підсилити склад канадським форвардом.

Лейпциг хоче придбати Джонатана Девіда в Лілля — розповідає журналіст Флоріан Платтерберг.

Саксонці хотіли би посилити склад топовим форвардом, проте проблемою може стати клаусула.

Французький колектив хоче отримати за гравця принаймні 65 мільйонів євро.

РБ не готовий платити такі кошти і може змінити фокус на Фоларіна Балогуна з Реймса.

Гравець належить Арсеналу та зробив 19+3 в усіх турнірах за нинішній клуб, в якому він перебуває у оренді.

Transfermarkt оцінює його у скромніші понад 20 мільйонів євро.