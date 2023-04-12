Німеччина

Бразилець знову вирішив пограти в Германії.

Колишній нападник бременського Вердера, Шальке та інших клубів Аілтон вирішив відновити кар'єру у віці 49 років.

Дев'ять років тому він "повісив бутси на цвях", але вирішив прийняти пропозицію від німецького клубу ТСВ Бассум з регіональної ліги Ганновера.

Як повідомляється, Аілтона покликав у команду один з гравців, який кожного дня перетинався з бразильцем в одному кафе.

Аілтон — чемпіон Німеччини у складі Вердера, два рази вигравав із бременцями Кубок Німеччини, у сезоні-2003/4 став найкращим бомбардиром Бундесліги, а у 2004 — гравцем року у країні.

У 2008 році Аілтон заїжджав в Україну, де грав за Металург Донецьк (3 матчі, 1 гол), а закінчив кар'єру в ФК Хасія Бінген в 2014.