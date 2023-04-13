Німеччина

34-річний німець виступав за Гладбах із літа 2015 року.

Досвідчений атакуючий півзахисник і капітан менхенгладбахської Боруссії Ларс Штіндль вирішив вирушити за новим викликом у своїй кар'єрі влітку цього року. Про це повідомляє офіційний сайт "чорно-біло-зелених".

Контракт 34-річного німця з його нинішнім клубом спливає наприкінці поточного сезону, проте сам футболіст вирішив його не продовжувати.

Таким чином, Штіндль залишить Боруссію М, за яку він виступає з літа 2015 року, коли перейшов із Ганновера всього за три мільйони євро.

Загалом у футболці Гладбаха німецький хавбек провів 264 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 80 голів і віддав 61 результативну передачу.